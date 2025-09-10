Оформление домашних работников — что стоит знать в 2025 году

Женщина сидит за компьютером. Фото: Freepik

В Украине домашние работники имеют все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в том числе на безопасные условия. Известно, какие именно действуют правила официального оформления для такой работы и при каких обстоятельствах может засчитываться страховой стаж для будущей пенсии.

Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

Какие действуют требования по оформлению работников в домохозяйствах

В ГНС напомнили, что год назад вступил в силу закон №3680, который дополнил Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) новой главой ХІ-А "Регулирование труда домашних работников", где прописали понятие домашнего труда, закрепили правовой статус домашних работников и особенности его правового регулирования, определили обязательные условия трудового договора с такими работниками.

Домашними работниками называют лиц, которые занимаются выполнением работы в домохозяйстве на основе заключенного трудового договора.

Согласно правилам, такая работа может выполняться исключительно при условии заключения письменного трудового договора между работником и работодателем — физлицом (с кем-то одним из состава домохозяйства).

Трудовой договор должен быть составлен в двух экземплярах и будет считаться основным документом с подтверждением трудовых отношений и определением прав и обязанностей сторон. Нынче работники могут начать выполнение такого характера работы после того, как работодатель уведомит органы Государственной налоговой службы по своему налоговому адресу о принятии гражданина на работу.

Что касается вопроса налоговых обязательств, то при официальном трудоустройстве такие работники должны сами платить налог на доходы физлиц (18%) и военный сбор (5%) с суммы зарплаты по итогам годового декларирования.

В случае желания зачисления страхового стажа — домашний работник должен также по собственной инициативе заключить соответствующий договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования. Отчисления станут гарантией:

Зачисления стажа для назначения пенсии; Права на больничные, пособие по беременности и родам; Соцзащиты в случае потери трудоспособности.

Требования к режиму работы домашних работников

Согласно правилам, нормальный срок рабочего времени домашних работников не может быть выше 40 часов в неделю, только по соглашению сторон разрешается установление другой продолжительности рабочего времени.

Такие работники имеют право на ежедневный отдых и ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 24 календарных дня, в соответствии с украинским законодательством (в случае ненормированного рабочего дня отпуск могут увеличить).

Домашние работники имеют все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в частности, на безопасные и здоровые условия, и защиту от любых форм эксплуатации или дискриминации.

"Оформление трудовых отношений и уплата налогов домашним работником остаются обязательными. Официальное оформление домашних работников защищает их социальные права и гарантирует поступление налогов и взносов, финансирующих государственные социальные программы", — добавили в ГНС.

