Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Оформление работников в домохозяйствах — какие действуют нормы

Оформление работников в домохозяйствах — какие действуют нормы

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 15:40
Оформление домашних работников — что стоит знать в 2025 году
Женщина сидит за компьютером. Фото: Freepik

В Украине домашние работники имеют все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в том числе на безопасные условия. Известно, какие именно действуют правила официального оформления для такой работы и при каких обстоятельствах может засчитываться страховой стаж для будущей пенсии.

Об этом рассказали в пресс-службе главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

Реклама
Читайте также:

Какие действуют требования по оформлению работников в домохозяйствах

В ГНС напомнили, что год назад вступил в силу закон №3680, который дополнил Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) новой главой ХІ-А "Регулирование труда домашних работников", где прописали понятие домашнего труда, закрепили правовой статус домашних работников и особенности его правового регулирования, определили обязательные условия трудового договора с такими работниками.

Домашними работниками называют лиц, которые занимаются выполнением работы в домохозяйстве на основе заключенного трудового договора.

Согласно правилам, такая работа может выполняться исключительно при условии заключения письменного трудового договора между работником и работодателем — физлицом (с кем-то одним из состава домохозяйства).

Трудовой договор должен быть составлен в двух экземплярах и будет считаться основным документом с подтверждением трудовых отношений и определением прав и обязанностей сторон. Нынче работники могут начать выполнение такого характера работы после того, как работодатель уведомит органы Государственной налоговой службы по своему налоговому адресу о принятии гражданина на работу.

Что касается вопроса налоговых обязательств, то при официальном трудоустройстве такие работники должны сами платить налог на доходы физлиц (18%) и военный сбор (5%) с суммы зарплаты по итогам годового декларирования.

В случае желания зачисления страхового стажа — домашний работник должен также по собственной инициативе заключить соответствующий договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования. Отчисления станут гарантией:

  1. Зачисления стажа для назначения пенсии;
  2. Права на больничные, пособие по беременности и родам;
  3. Соцзащиты в случае потери трудоспособности.

Требования к режиму работы домашних работников

Согласно правилам, нормальный срок рабочего времени домашних работников не может быть выше 40 часов в неделю, только по соглашению сторон разрешается установление другой продолжительности рабочего времени.

Такие работники имеют право на ежедневный отдых и ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 24 календарных дня, в соответствии с украинским законодательством (в случае ненормированного рабочего дня отпуск могут увеличить).

Домашние работники имеют все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в частности, на безопасные и здоровые условия, и защиту от любых форм эксплуатации или дискриминации.

"Оформление трудовых отношений и уплата налогов домашним работником остаются обязательными. Официальное оформление домашних работников защищает их социальные права и гарантирует поступление налогов и взносов, финансирующих государственные социальные программы", — добавили в ГНС.

Ранее мы сообщали об особенностях почасовой формы оплаты труда, когда заработок зависит от отработанного времени. Украинцам уточнили правила по расчету за такую работу в 2025 году.

Еще рассказывали о видах обязательных неоплачиваемых отпусков в 2025 году. Также сообщали о том, что изменилось в обязательном неоплачиваемом отпуске для переселенцев и граждан, выехавших за границу.

зарплаты работа деньги стаж домашние работники
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации