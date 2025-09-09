Видео
Отпуска без оплаты — кто из работников имеет право в 2025 году

Отпуска без оплаты — кто из работников имеет право в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 14:30
Отпуска без оплаты в Украине — какие есть виды и что изменилось во время войны
Работник строительной сферы. Фото: Freepik

Украинское законодательство дает право работникам претендовать как на оплачиваемые отпуска, так и на неоплачиваемые. В частности, во время военного положения граждане получили значительно больше возможностей по отпускам без оплаты, чем в мирное время.

Это предусмотрено законом №2136 "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Читайте также:

Виды обязательных неоплачиваемых отпусков в 2025 году

Согласно действующему законодательству, в этом году работники могут обращаться к работодателям с просьбой уйти в неоплачиваемый отпуск. Они являются обязательными, когда предоставляются по желанию работника и работодатель не имеет права отказать, а также необязательными, когда необходимо согласие компании.

Согласно ст. 25 закона об отпусках, в частности, предусмотрены такие виды обязательных отпусков без оплаты, которыми могут воспользоваться граждане при следующих обстоятельствах:

  • для одиноких матери/отца, имеющих от двух детей, возрастом до 15 лет или ребенка с инвалидностью (сроком в две недели каждый год);
  • для мужа/жены, если находятся в послеродовом отпуске (не более 14 календарных дней);
  • матери/другим лицам, если ребенку нужен домашний уход, сроком, определенным в медицинском заключении, до достижения ребенком шести лет;
  • для матери или другому лицу для ухода за ребенком, которому нет 14 лет в случае объявления карантина;
  • для участников войны, родным погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших защитников (до 14 календарных дней в год);
  • для лиц, у которых есть особые заслуги перед Родиной (до 21 календарного дня ежегодно);
  • для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной (до 21 календарного дня за год);
  • для пенсионеров по возрасту и лицам с инвалидностью третьей группы (до 30 календарных дней в год);
  • для лиц с инвалидностью первой-второй групп (до 60 календарных дней);
  • для лиц, которые вступают в брак (до 10 календарных дней);
  • для работников в случае смерти родных по крови или по браку (до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, для других родных до 3 календарных дней без учета времени для проезда);
  • для работников в случае необходимости ухода за больным родным по крови или по браку по заключению врачей (до 30 календарных дней);
  • для работников для завершения санаторно-курортного лечения (продолжительностью, определенной в заключении врачей);
  • для работников для вступительных экзаменов в вузы (до 15 календарных дней без учета времени для проезда);
  • для работников, допущенных к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом/без отрыва от производства (продолжительностью, необходимой для проезда);
  • для совместителей на срок до даты завершения отпуска по основному месту работы;
  • для ветеранов труда (до 14 календарных дней за год);
  • для работников, которые не использовали по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью/частично и получили за них денежную компенсацию (до 24 календарных дней);
  • для работников, несовершеннолетние дети которых поступают в вузы, расположенные в другой местности (до 12 календарных дней без учета времени для проезда, при наличии от двух детей указанного возраста отпуск предоставляют отдельно для сопровождения каждого ребенка);
  • для работников, являющихся членами пожарно-спасательных подразделений (до 5 календарных дней);
  • для работников, которые вернулись на работу после увольнения с военной службы из-за окончания особого периода или из-за объявления демобилизации (до 60 календарных дней);
  • для работников, обучающихся без отрыва от производства в аспирантуре, в течение четвертого года обучения предоставляют по их желанию один день, свободный от работы, в неделю без сохранения зарплаты.

Что изменилось для неоплачиваемых отпусков во время войны

Во время военного положения появился новый вид обязательного неоплачиваемого отпуска для внутренних переселенцев и граждан, выехавших за границу (до 90 календарных дней).

Также теперь предоставляется право на неоплачиваемый отпуск для демобилизованных работников (до 60 дней) и на необязательный неоплачиваемый отпуск без граничного срока продолжительности.

Кроме того, во время войны, некоторые работодатели могут отказывать работникам даже в обязательных неоплачиваемых отпусках, согласно ч. 12 закона №2136, если привлечены к выполнению работ на критической инфраструктуре, на оборонном производстве или к выполнению мобилизационного заказа (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста).

Для получения отпуска на 90 дней тем, кто выехал за границу или получил статус ВПЛ, необходимо написать заявление и приложить документы с подтверждением факта выезда или предоставления статуса официального переселенца.

зарплаты работа отпуск деньги сотрудники
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
