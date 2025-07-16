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Главная Финансы Отпускные во время войны — какие правила и штрафы в 2025 году

Отпускные во время войны — какие правила и штрафы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 14:30
Отпускные в 2025 году — что нужно знать работникам о выплатах в военное время
Бухгалтер работает в офисе. Фото: Freepik

В Украине во время военного положения существуют определенные особенности выплаты отпускных работникам. В частности, известно, когда последний срок выплаты и какая ответственность за несвоевременное начисление средств в 2025 году.

Соответствующий вопрос прописан в законе №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

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Согласно ст. 21 закона об отпусках и ст. 115 Кодекса законов о труде (КЗоТ), заработную плату работникам за период отдыха работодатели должны выплачивать не позднее, чем до его старта, если иное не предусмотрено в трудовом или коллективном договоре. При этом разрешается выплачивать отпускные раньше первого дня отпуска, однако не в первый день или позже.

Только во время форс-мажоров допускается выплата отпускных в первый день отпуска. Речь идет о ситуациях, когда работникам нужно взять отпуск в срочном порядке, вне графика.

Если дедлайн выплаты отпускных выпадает на выходной день, то в таком случае начисление необходимо сделать в последний рабочий день перед выходным. Так, если условно первый день начинается в понедельник, а последний день выплаты выпадает на воскресенье, то начислить средства работодатель должен в пятницу.

Законодательство позволяет осуществлять выплату отпускных на сколько угодно раньше до старта отпусков работников.

В то же время в ст. 11 закона № 2136 на период военного положения действует специальное правило. Согласно ему, компании имеют право по собственной инициативе приостанавливать действие норм в коллективных договорах.

Наказание за несвоевременное начисление отпускных

Работодателям за несвоевременную выплату отпускных предусмотрены штрафы и административная ответственность. В частности, грозят штрафы по ч. 2 ст. 265 Кодекса законов о труде:

  • в случае, если начисление отпускных было задержано на срок до одного месяца — в размере одной минимальной заработной платы, установленной на момент выявления правонарушения (в 2025 году речь идет о сумме в 8 тыс. грн);
  • в случае, если выплата отпускных была задержана более чем на месяц — в размере трех минимальных зарплат на момент совершения нарушения (по 24 тыс. грн за каждое такое нарушение).

Госинспекторы труда имеют право составлять протоколы об админправонарушениях. В частности, для штрафов по ст. 41 КУоАП нет законодательных послаблений на период действия военного положения. Штраф по ч. 1 ст. 41 составляет от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 — 1,7 тыс. грн).

Ранее мы писали, кто может получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска в 2025 году. Трудовое законодательство позволяет только некоторым работникам воспользоваться соответствующим правом.

Также мы сообщали об особенностях расчета выплат при увольнении работников. В частности, должны выплачивать зарплату за отработанные дни, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходную помощь.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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