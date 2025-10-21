Видео
Доплаты за выслугу лет в Украине — кому и сколько выплачивают

Дата публикации 21 октября 2025 14:35
обновлено: 14:35
Зарплаты 2025 — кому предусмотрены надбавки за выслугу лет и какие размеры
Бухгалтер в офисе. Фото: Pexels

В Украине некоторые работники государственных и коммунальных учреждений имеют право на надбавку к окладу за выслугу лет. Известно, кому именно назначают, какие правила начисления и размер соответствующих дополнительных выплат в 2025 году.

Право на надбавки за выслугу лет прописано в законе № 4059-IX "О Госбюджете на 2025 год".

Кому из работников предоставляют надбавки за выслугу лет

Согласно нормам законодательства, надбавка за выслугу лет входит в состав конечной суммы заработной платы. Для ряда категорий работников она является обязательной выплатой. Ее размер привязан к имеющемуся стажу на той или иной должности.

Право на выплату надбавки за выслугу лет имеют:

  • бухгалтеры;
  • государственные служащие;
  • медицинские работники;
  • педагоги;
  • научно-педагогические работники;
  • другие работники бюджетной сферы.

Каждая категория работников бюджетной сферы может претендовать на разные размеры надбавки за выслугу лет в процентах от должностного оклада. А именно:

  1. Госслужащим в госорганах, где проведена классификация должностей госслужбы предоставляют 2% за каждый календарный год стажа госслужбы, не более 30% от оклада.
  2. Педагогам, научно-педагогическим и научным работникам — если есть стаж более трех лет — 10%, более 10 лет — 20%, более 20 лет — 30%.
  3. Работникам культуры (театры, дома культуры, музеи) — стаж превышает три года — 10%, более 10 лет — 20%, более 20 лет — 30%.
  4. Работникам физической культуры и спорта — свыше трех лет — 10% от оклада, не менее 10 лет — 20%, от 20 лет — 30%.
  5. Работникам соцзащиты населения — стаж в не менее три года — 10%, от 10 лет — 20%, более 20 лет — 30% от оклада.

Таким образом доплата за выслугу лет напрямую зависит от стажа работников. В частности, для тех, кто работает в бюджетных учреждениях засчитывают исключительно тот стаж, который соответствует требованиям документов.

Как высчитывают доплату за выслугу лет

Вышеуказанную процентную надбавку за выслугу лет применяют к должностным окладам работников по формуле:

  • размер должностного оклада × процент надбавки за выслугу лет = сумма надбавки.

Ее размер исчисляется пропорционально объему отработанных дней (норма труда за месяц). Учитывая это, если гражданин работал только половину от месячной нормы, то надбавку будут начислять в соответствии с отработанной нормой труда. Те, кто работают, например, на 0,25 ставки будут иметь право на надбавку с 0,25 оклада.

Ранее мы сообщали о том, какие действуют правила для тех, кто работает по совместительству. Известно, на какую заработную плату могут рассчитывать граждане, а также, имеют ли право на полноценный отпуск.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют повысить зарплаты некоторым работникам бюджетного сектора в 2026 году. В правительстве уточнили, кому точно не будут пересматривать выплаты.

