Зарплаты 2025 — кому предусмотрены надбавки за выслугу лет и какие размеры

В Украине некоторые работники государственных и коммунальных учреждений имеют право на надбавку к окладу за выслугу лет. Известно, кому именно назначают, какие правила начисления и размер соответствующих дополнительных выплат в 2025 году.

Право на надбавки за выслугу лет прописано в законе № 4059-IX "О Госбюджете на 2025 год".

Кому из работников предоставляют надбавки за выслугу лет

Согласно нормам законодательства, надбавка за выслугу лет входит в состав конечной суммы заработной платы. Для ряда категорий работников она является обязательной выплатой. Ее размер привязан к имеющемуся стажу на той или иной должности.

Право на выплату надбавки за выслугу лет имеют:

бухгалтеры;

государственные служащие;

медицинские работники;

педагоги;

научно-педагогические работники;

другие работники бюджетной сферы.

Каждая категория работников бюджетной сферы может претендовать на разные размеры надбавки за выслугу лет в процентах от должностного оклада. А именно:

Госслужащим в госорганах, где проведена классификация должностей госслужбы предоставляют 2% за каждый календарный год стажа госслужбы, не более 30% от оклада. Педагогам, научно-педагогическим и научным работникам — если есть стаж более трех лет — 10%, более 10 лет — 20%, более 20 лет — 30%. Работникам культуры (театры, дома культуры, музеи) — стаж превышает три года — 10%, более 10 лет — 20%, более 20 лет — 30%. Работникам физической культуры и спорта — свыше трех лет — 10% от оклада, не менее 10 лет — 20%, от 20 лет — 30%. Работникам соцзащиты населения — стаж в не менее три года — 10%, от 10 лет — 20%, более 20 лет — 30% от оклада.

Таким образом доплата за выслугу лет напрямую зависит от стажа работников. В частности, для тех, кто работает в бюджетных учреждениях засчитывают исключительно тот стаж, который соответствует требованиям документов.

Как высчитывают доплату за выслугу лет

Вышеуказанную процентную надбавку за выслугу лет применяют к должностным окладам работников по формуле:

размер должностного оклада × процент надбавки за выслугу лет = сумма надбавки.

Ее размер исчисляется пропорционально объему отработанных дней (норма труда за месяц). Учитывая это, если гражданин работал только половину от месячной нормы, то надбавку будут начислять в соответствии с отработанной нормой труда. Те, кто работают, например, на 0,25 ставки будут иметь право на надбавку с 0,25 оклада.

