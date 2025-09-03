Видео
Главная Финансы Оплата труда госслужащих — нюансы нового подхода в расчете

Оплата труда госслужащих — нюансы нового подхода в расчете

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 14:30
Зарплаты госслужащих — в НАГС рассказали о новом подходе в расчете фонда оплаты труда
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС) рассказали об обновленных правилах формирования фонда оплаты труда для государственных служащих. Также в ведомстве объяснили требования по переводу таких работников на равнозначные и более низкие должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАГС.

Новый подход в расчете фонда оплаты труда госслужащих

В агентстве напомнили, что ранее правительство постановлением №668 утвердило "Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе". Документ позволит установить единый подход в формировании фонда оплаты труда в госорганах.

Его будут применять ключевые распорядители госсредств, распорядители низшего уровня, а также ответственные исполнители госпрограмм:

  • в подготовке предложений для внесения в Бюджетную декларацию;
  • при подаче бюджетных запросов в Министерство финансов для проекта Госбюджета;
  • при составлении проектов бюджетов на плановый период в части расходов на зарплаты.

При формировании фонда будут учитывать:

  • должностные оклады работников;
  • надбавки к окладам за выслугу лет и за ранг государственного служащего, дипломатический ранг/специальное звание;
  • фонд премирования (20% общего фонда окладов ежегодно);
  • компенсации за выполнение работы с государственной тайной;
  • финпомощь во время оплачиваемого отпуска;
  • индексацию заработной платы в соответствии с законодательством;
  • денежные компенсации за неиспользованные отпуска;
  • выходное пособие в случае увольнения по закону №889;
  • остальные обязательные выплаты, определенные законами.

Формирование соответствующего фонда должно осуществляться с учетом граничной численности государственных служащих.

Правила перевода работников госслужбы

Также в НАГС объяснили правила перевода работников на равнозначные или более низкие должности в государственных органах, где была проведена классификация должностей.

В ведомстве отметили, что перевод госслужащих без конкурса возможен исключительно на равнозначные или более низкие вакантные должности, если служащий лично дал согласие.

При этом равнозначными могут считаться должности одной категории и уровня, несмотря на юрисдикцию органа.

Законодательство запрещает переводить работников на высшие должности без проведения конкурса.

Также неклассифицированные должности невозможно приравнивать к классифицированным.

Кроме того, во время военного положения запрещается перевод госслужащих, которые были назначены без конкурса.

В качестве примера, руководителя отдела (пятый уровень) запрещено переводить на должность начальника управления (четвертый уровень) без конкурса, заместителя директора департамента (четвертый уровень) — на должность директора департамента (также четвертый уровень), а главного специалиста восьмого уровня — на седьмой уровень.

Ранее мы писали, что с сентября в Украине государственные служащие, которые работают в судах, а также помощники судей, будут получать повышенную зарплату. Соответствующее решение должно быть применено на период военного положения, однако не позднее, чем до конца 2025 года.

Также мы сообщали о самых высоких зарплатах в госорганах. Больше всего получают сотрудники Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг.

