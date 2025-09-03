Зарплаты госслужащих — в НАГС рассказали о новом подходе в расчете фонда оплаты труда

Оплата труда госслужащих — нюансы нового подхода в расчете
В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС) рассказали об обновленных правилах формирования фонда оплаты труда для государственных служащих. Также в ведомстве объяснили требования по переводу таких работников на равнозначные и более низкие должности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАГС.
Новый подход в расчете фонда оплаты труда госслужащих
В агентстве напомнили, что ранее правительство постановлением №668 утвердило "Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе". Документ позволит установить единый подход в формировании фонда оплаты труда в госорганах.
Его будут применять ключевые распорядители госсредств, распорядители низшего уровня, а также ответственные исполнители госпрограмм:
- в подготовке предложений для внесения в Бюджетную декларацию;
- при подаче бюджетных запросов в Министерство финансов для проекта Госбюджета;
- при составлении проектов бюджетов на плановый период в части расходов на зарплаты.
При формировании фонда будут учитывать:
- должностные оклады работников;
- надбавки к окладам за выслугу лет и за ранг государственного служащего, дипломатический ранг/специальное звание;
- фонд премирования (20% общего фонда окладов ежегодно);
- компенсации за выполнение работы с государственной тайной;
- финпомощь во время оплачиваемого отпуска;
- индексацию заработной платы в соответствии с законодательством;
- денежные компенсации за неиспользованные отпуска;
- выходное пособие в случае увольнения по закону №889;
- остальные обязательные выплаты, определенные законами.
Формирование соответствующего фонда должно осуществляться с учетом граничной численности государственных служащих.
Правила перевода работников госслужбы
Также в НАГС объяснили правила перевода работников на равнозначные или более низкие должности в государственных органах, где была проведена классификация должностей.
В ведомстве отметили, что перевод госслужащих без конкурса возможен исключительно на равнозначные или более низкие вакантные должности, если служащий лично дал согласие.
При этом равнозначными могут считаться должности одной категории и уровня, несмотря на юрисдикцию органа.
Законодательство запрещает переводить работников на высшие должности без проведения конкурса.
Также неклассифицированные должности невозможно приравнивать к классифицированным.
Кроме того, во время военного положения запрещается перевод госслужащих, которые были назначены без конкурса.
В качестве примера, руководителя отдела (пятый уровень) запрещено переводить на должность начальника управления (четвертый уровень) без конкурса, заместителя директора департамента (четвертый уровень) — на должность директора департамента (также четвертый уровень), а главного специалиста восьмого уровня — на седьмой уровень.
Ранее мы писали, что с сентября в Украине государственные служащие, которые работают в судах, а также помощники судей, будут получать повышенную зарплату. Соответствующее решение должно быть применено на период военного положения, однако не позднее, чем до конца 2025 года.
Также мы сообщали о самых высоких зарплатах в госорганах. Больше всего получают сотрудники Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг.
