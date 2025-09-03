Зарплаты госслужащих — в НАГС рассказали о новом подходе в расчете фонда оплаты труда

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС) рассказали об обновленных правилах формирования фонда оплаты труда для государственных служащих. Также в ведомстве объяснили требования по переводу таких работников на равнозначные и более низкие должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАГС.

Новый подход в расчете фонда оплаты труда госслужащих

В агентстве напомнили, что ранее правительство постановлением №668 утвердило "Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе". Документ позволит установить единый подход в формировании фонда оплаты труда в госорганах.

Его будут применять ключевые распорядители госсредств, распорядители низшего уровня, а также ответственные исполнители госпрограмм:

в подготовке предложений для внесения в Бюджетную декларацию;

при подаче бюджетных запросов в Министерство финансов для проекта Госбюджета;

при составлении проектов бюджетов на плановый период в части расходов на зарплаты.

При формировании фонда будут учитывать:

должностные оклады работников;

надбавки к окладам за выслугу лет и за ранг государственного служащего, дипломатический ранг/специальное звание;

фонд премирования (20% общего фонда окладов ежегодно);

компенсации за выполнение работы с государственной тайной;

финпомощь во время оплачиваемого отпуска;

индексацию заработной платы в соответствии с законодательством;

денежные компенсации за неиспользованные отпуска;

выходное пособие в случае увольнения по закону №889;

остальные обязательные выплаты, определенные законами.

Формирование соответствующего фонда должно осуществляться с учетом граничной численности государственных служащих.

Правила перевода работников госслужбы

Также в НАГС объяснили правила перевода работников на равнозначные или более низкие должности в государственных органах, где была проведена классификация должностей.

В ведомстве отметили, что перевод госслужащих без конкурса возможен исключительно на равнозначные или более низкие вакантные должности, если служащий лично дал согласие.

При этом равнозначными могут считаться должности одной категории и уровня, несмотря на юрисдикцию органа.

Законодательство запрещает переводить работников на высшие должности без проведения конкурса.

Также неклассифицированные должности невозможно приравнивать к классифицированным.

Кроме того, во время военного положения запрещается перевод госслужащих, которые были назначены без конкурса.

В качестве примера, руководителя отдела (пятый уровень) запрещено переводить на должность начальника управления (четвертый уровень) без конкурса, заместителя директора департамента (четвертый уровень) — на должность директора департамента (также четвертый уровень), а главного специалиста восьмого уровня — на седьмой уровень.

