Чернобыльский отпуск в Украине — оформление и оплата в 2025 году

Бонусный отпуск и компенсации — кто имеет право в 2025 году
В Украине граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Известно, кто именно может рассчитывать, суммы выплат и какие предусмотрены компенсации работодателям от государства в 2025 году.
Об особенностях предоставления отпуска и компенсации за него рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Когда предусмотрен дополнительный отпуск
Как отмечают в ПФУ, речь идет о праве граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы. Соответствующий вопрос регулирует закон №796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
Работодатели, которые трудоустраивают таких граждан, имеют право на компенсации от государства в виде покрытия дополнительных расходов.
Воспользоваться правом бонусного оплачиваемого отпуска могут не все граждане с таким статусом. Его предоставляют только:
- лицам, отнесенным к первой и второй категориям пострадавших;
- одному из родителей ребенка с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС.
Особенности дополнительного отпуска для чернобыльцев:
- продолжительность составляет 14 рабочих дней ежегодно;
- отпуск должен быть финансово покрыт, в сумме сохраняемой средней заработной платы;
- предоставляется один раз в течение календарного года;
- не переносится на следующий год;
- не распространяется на праздничные и нерабочие дни;
- не делится на части;
- не подлежит денежной компенсации, если не было использовано до даты увольнения;
- предоставляется исключительно по основному месту работы.
Право на компенсацию расходов для работодателей
Согласно нормам закона, компенсацию расходов за предоставленный работникам дополнительный оплачиваемый отпуск могут получить:
- предприятия, учреждения, организации;
- физлица-предприниматели.
Чтобы получить средства, работодатели могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, предоставив:
- расчет расходов;
- реестр получателей компенсаций с указанными лицами, категориями, удостоверениями, идентификационными кодами и суммами;
- копии приказов о дополнительном отпуске;
- банковские реквизиты.
Ранее мы писали, что выплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС претерпели изменения. С 1 июля компенсации и отдельные виды пособий будут начислять органы ПФУ.
Также мы рассказывали о реформе выплат чернобыльцам в Украине. Речь идет о борьбе с теми, кто нелегально получает выплаты от государства.
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