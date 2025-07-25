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Главная Финансы Бонусный отпуск и компенсации — кто имеет право в 2025 году

Бонусный отпуск и компенсации — кто имеет право в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 14:30
Чернобыльский отпуск в Украине — оформление и оплата в 2025 году
Работник в офисе. Фото: Freepik

В Украине граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Известно, кто именно может рассчитывать, суммы выплат и какие предусмотрены компенсации работодателям от государства в 2025 году.

Об особенностях предоставления отпуска и компенсации за него рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Когда предусмотрен дополнительный отпуск

Как отмечают в ПФУ, речь идет о праве граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы. Соответствующий вопрос регулирует закон №796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Работодатели, которые трудоустраивают таких граждан, имеют право на компенсации от государства в виде покрытия дополнительных расходов.

Воспользоваться правом бонусного оплачиваемого отпуска могут не все граждане с таким статусом. Его предоставляют только:

  • лицам, отнесенным к первой и второй категориям пострадавших;
  • одному из родителей ребенка с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС.

Особенности дополнительного отпуска для чернобыльцев:

  • продолжительность составляет 14 рабочих дней ежегодно;
  • отпуск должен быть финансово покрыт, в сумме сохраняемой средней заработной платы;
  • предоставляется один раз в течение календарного года;
  • не переносится на следующий год;
  • не распространяется на праздничные и нерабочие дни;
  • не делится на части;
  • не подлежит денежной компенсации, если не было использовано до даты увольнения;
  • предоставляется исключительно по основному месту работы.

Право на компенсацию расходов для работодателей

Согласно нормам закона, компенсацию расходов за предоставленный работникам дополнительный оплачиваемый отпуск могут получить:

  • предприятия, учреждения, организации;
  • физлица-предприниматели.

Чтобы получить средства, работодатели могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, предоставив:

  • расчет расходов;
  • реестр получателей компенсаций с указанными лицами, категориями, удостоверениями, идентификационными кодами и суммами;
  • копии приказов о дополнительном отпуске;
  • банковские реквизиты.

Ранее мы писали, что выплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС претерпели изменения. С 1 июля компенсации и отдельные виды пособий будут начислять органы ПФУ.

Также мы рассказывали о реформе выплат чернобыльцам в Украине. Речь идет о борьбе с теми, кто нелегально получает выплаты от государства.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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