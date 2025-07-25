Чернобыльский отпуск в Украине — оформление и оплата в 2025 году

Работник в офисе. Фото: Freepik

В Украине граждане, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Известно, кто именно может рассчитывать, суммы выплат и какие предусмотрены компенсации работодателям от государства в 2025 году.

Об особенностях предоставления отпуска и компенсации за него рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Когда предусмотрен дополнительный отпуск

Как отмечают в ПФУ, речь идет о праве граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы. Соответствующий вопрос регулирует закон №796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Работодатели, которые трудоустраивают таких граждан, имеют право на компенсации от государства в виде покрытия дополнительных расходов.

Воспользоваться правом бонусного оплачиваемого отпуска могут не все граждане с таким статусом. Его предоставляют только:

лицам, отнесенным к первой и второй категориям пострадавших;

одному из родителей ребенка с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС.

Особенности дополнительного отпуска для чернобыльцев:

продолжительность составляет 14 рабочих дней ежегодно;

отпуск должен быть финансово покрыт, в сумме сохраняемой средней заработной платы;

предоставляется один раз в течение календарного года;

не переносится на следующий год;

не распространяется на праздничные и нерабочие дни;

не делится на части;

не подлежит денежной компенсации, если не было использовано до даты увольнения;

предоставляется исключительно по основному месту работы.

Право на компенсацию расходов для работодателей

Согласно нормам закона, компенсацию расходов за предоставленный работникам дополнительный оплачиваемый отпуск могут получить:

предприятия, учреждения, организации;

физлица-предприниматели.

Чтобы получить средства, работодатели могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, предоставив:

расчет расходов;

реестр получателей компенсаций с указанными лицами, категориями, удостоверениями, идентификационными кодами и суммами;

копии приказов о дополнительном отпуске;

банковские реквизиты.

Ранее мы писали, что выплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС претерпели изменения. С 1 июля компенсации и отдельные виды пособий будут начислять органы ПФУ.

Также мы рассказывали о реформе выплат чернобыльцам в Украине. Речь идет о борьбе с теми, кто нелегально получает выплаты от государства.