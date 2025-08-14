Оздоровительные выплаты для учителей — размер и имеют ли право педагоги-пенсионеры

Учительница в классе. Фото: Freepik

В Украине педагогические работники и научно-педагогические работники даже во время войны имеют право на дополнительную единовременную выплату в виде материальной помощи на оздоровление во время отпуска. Известно, каков предусмотрен размер, имеют ли право на выплату педагоги-пенсионеры и кто точно не получит соответствующую поддержку в 2025 году.

Вопрос начисления выплат предусмотрен законом "Об образовании".

Реклама

Читайте также:

Правила выплаты "оздоровительных" для педагогов в 2025 году

Согласно ч. 1 ст. 57 закона "Об образовании", каждый педагогический и научно-педагогический работник имеет право на выплату одной помощи для оздоровления в течение года.

По информации Министерства образования, сумма "оздоровительных" не зависит от нагрузки конкретного работника, поэтому помощь предоставляют фиксированную. Она равна размеру оклада (ставка зарплаты) педагога. То есть, при расчете не принимают во внимание недельную или годовую учебную нагрузку, а также объем работы.



Что касается особенностей определения суммы матпомощи для работников образовательной сферы, то она должна учитывать все повышения, касающиеся оплаты труда.

Какие предусмотрены ограничения и другие нюансы выплаты для педагогов

Согласно законодательным нормам, педагогам-совместителям "оздоровительные" выплаты не предусмотрены, поскольку их должны начислять только по основному месту работы.

Что касается учителей-пенсионеров, у которых заключены срочные трудовые договоры, то они также имеют право на отпуск вместе с начислением оздоровительных выплат.

В частности, учителям, которые получают пенсию по возрасту и работают по срочному договору, предоставляют ежегодный основной отпуск по графику, утвержденному в заведении, и выплачивают помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставка зарплаты).

Если срок отпуска полностью или частично превышает срок договора, то он продлевается до завершения отпуска.

Что касается тех, кто работает не с полной педагогической нагрузкой, то законодательством четко не определено, в каком размере должны получать матпомощь такие педагогические работники. Как правило, выплачивают в размере ставки заработной платы.

Также, если позволяет зарплатный фонд и есть утвержденное решение в сметах, предусмотрено предоставление матпомощи другим работникам заведений образования, которые не работают на педагогических и научно-педагогических должностях. Сумма также не должна превышать один должностной оклад в год.

Ранее мы писали, что профсоюзы одобрили предложения к проекту закона о госбюджете-2026. В требованиях просят существенно повысить уровень минимальной заработной платы.

Также сообщали, что некоторые из работников имеют право на дополнительный неоплачиваемый отпуск. Украинцам объяснили, учтут ли его в страховой стаж.