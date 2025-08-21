В Ощадбанке рассказали, какие принимают купюры иностранной валюты

Долларовые купюры. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, принимают ли купюры американской валюты 1996 года выпуска. В банке объяснили особенности операций с иностранной валютой и как действовать в случае наличия поврежденных или изношенных банкнот.

Об этом говорится на странице банка в социальной сети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Какие купюры иностранной валюты принимает Ощадбанк

С вопросом о том, какие купюры иностранной валюты принимает финучреждение, обращаются клиенты Ощадбанка. Так, граждане просят уточнить, можно ли лично внести на валютный счет старые банкноты.

"Здравствуйте! Прошу сказать, принимает ли банк купюры USD 1996-2006 г.в. Не обмен на UAH, а для внесения на личный USD-счет, через кассу в отделении", — говорится в обращении.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что, согласно действующим правилам, нет ограничений на зачисление купюр, которые находятся в обращении и по которым подтверждена подлинность. Их должны зачислять без привязки к периодам выпуска.

"Все банкноты, которые есть в обращении и по которым подтверждена подлинность, принимаются без ограничений по году выпуска", — говорится в сообщении.

Также в банке отметили, что в случае сомнений, в частности, если банкноты повреждены или изношены, то можно воспользоваться услугой инкассо.

В Ощадбанке рекомендовали обратиться в отделение для проверки купюр на предмет действующих требований Национального банка Украины (НБУ).

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Рекомендации НБУ относительно изношенных или поврежденных банкнот

Как отмечают в Нацбанке, в вопросе банкнот с признаками значительного износа или повреждения, или давних лет выпуска при обмене действуют четкие требования действующего валютного законодательства.

Их соблюдения НБУ требует от всех банков. Финучреждениям запрещается устанавливать любые ограничения по номиналам и годам эмиссии купюр иностранной валюты, которые считаются законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве, с которым происходят валютно-обменные операции. В частности, это правило распространяется на операции с банкнотами всех номиналов американских долларов, которые были выпущены Федеральной резервной системой с 1914 года и до сих пор.

"Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение ранее", — говорится в сообщении.

В случае, если купюры имеют признаки серьезного износа или повреждения, независимо от года выпуска, банк может предложить клиентам операцию инкассо. Степень изношенности должны устанавливать центральные банки соответствующих стран (в частности по доллару США — ФРС США). Процедура не подлежит регулированию НБУ.

Как правило, принятые банком на инкассо купюры направляются иностранному банку-корреспонденту для осуществления обмена и получения пригодных к обращению банкнот. Предусмотрены комиссии за операции инкассо.

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали о некоторых нюансах обмена иностранной валюты. Также уточнили, какой способ покупки является наиболее удобным.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке действуют разные тарифы на пополнение карточных счетов. Известно, какой из доступных вариантов считается наиболее выгодным в 2025 году.