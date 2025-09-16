Банкоматы Ощадбанка могут выдавать поврежденные купюры — что стоит сделать

Деньги и карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" рассказали, что сталкиваются с проблемой получения старых купюр через банкоматы, которые не распознают терминалы. Украинцам объяснили, как действовать в таких случаях.



Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе "Отзывы".

Проблемные купюры в банкоматах Ощадбанка

Как рассказала одна из клиенток, которая воспользовалась одним из банкоматов Ощадбанка для снятия наличных средств, устройство выдало непригодные купюры. Она пояснила, что после получения денег должна была внести сумму через терминал, однако одну из купюр прибор не принял.

Реклама

Читайте также:

"Банкомат выдал купюру, которую ни один терминал не принял", — говорится в сообщении.

На портале на обращение объяснили, что терминал мог не принять купюру из-за повреждения элементов защиты. Там посоветовали отнести банкноту в любое отделение Ощадбанка.

"Скорее всего — химическое загрязнение, которое повредило защитные элементы купюры. Машинка это пропускает, считыватель в терминале — нет", — отмечается в сообщении.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Что стоит знать о старых и поврежденных гривнах

Согласно действующим нормам Национального банка Украины (НБУ), старыми и изношенными считают купюры с такими имеющимися признаками:

потертости, частичная потеря краски на лицевой/обратной стороне;

загрязнения (пятна, печати, надписи, штампы);

надорванные части купюры;

разорваны на две или более частей;

имеют обгоревшие края, следы от воды, моющих средств, химикатов.

Обмен поврежденных купюр при условии сохранения серийного номера доступен в областных отделениях НБУ, а также в отделениях банков. Они принимают банкноты, которые являются сомнительными и требуют проверки в Нацбанке для обмена.

Банкноты для обмена необходимо подавать в банк вместе с письменным заявлением от владельца, где описаны обстоятельства их повреждения.

Купюры не примут при следующих обстоятельствах:

от гривны осталось менее 55% процентов ее площади;

банкноты повреждены сотрудниками банка (специальные метки, разрезы, краска, перфорация). В частности, такие банкноты могут свидетельствовать, что они с оккупированных территорий;

купюры после экспертизы признали фальшивыми.

Ранее мы писали, что у клиентов Ощадбанка могут возникать проблемы во время операций по снятию наличных средств в банкоматах. Из-за сбоя граждане могут длительное время ждать возврата денег.

Также мы рассказывали, как распознать доллары старого образца. В 1990-х годах в США изменили дизайн долларовых купюр, поэтому к "старым" можно отнести банкноты, которые имеют как минимум один из четырех признаков.