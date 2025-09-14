Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ограничения по замене карт в Ощадбанке — что нужно знать

Ограничения по замене карт в Ощадбанке — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 06:01
Замена старых карт Ощадбанка — какие возможны трудности у клиентов при перевыпуске
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о трудностях, с которыми столкнулись при замене старых карт. Речь идет о выполнении требования финучреждения прибыть лично в отделение с пакетом документов из-за непродления срока действия некоторых карт.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

Реклама
Читайте также:

Требование Ощадбанка заменить старые карты

Как отмечали ранее в банке, части владельцев карт не продлили срок действия, который уже несколько раз подлежал пролонгации во время военного положения. В частности, автоматически аннулировали карты, по которым:

  • срок действия подошел к концу в течение февраля 2022 года — марта 2025 года и по которым зимой этого года была осуществлена как минимум одна операция в кассах/банкоматах/терминалах;
  • срок действия завершился в феврале 2022 года — марте 2025 года, а сумма на счете равнялась нулю и не было никаких операций за последние полгода.

Тогда как остальным Ощадбанк продлил срок действия карт до 31 декабря 2025 года без необходимости замены пластика.

В финучреждении подчеркивали, что для клиентов не предусмотрены никакие ограничения по замене карт в банковской сети. Отмечали, что соответствующая услуга не привязана к адресу отделения, где была открыта карта.

"Перевыпустить карту можно, обратившись в любое отделение банка. Также вы можете позвонить с финансового номера в контакт-центр 0800210800, так консультант проверит возможность перевыпуска карты дистанционно", — уверяли в банке.

Проблемы с заменой старых карт Ощадбанка

Однако граждане, у которых завершился срок действия карты, пишут о трудностях с заменой старой карты на новую.

Одна из клиенток рассказала, что ее заверил оператор банка в возможности замены карты в другом отделении, а не том, где был заключен договор на обслуживание. Прибыв в отделение, ей отказали в перевыпуске карты и посоветовали ехать именно в тот город и отделение, где был открыт счет.

"Спросила у представителя банка — можно ли поехать в ближайшее отделение от моего места жительства — а именно город Ружин и там заказать новую карту. Да — сказал консультант банка. Без проблем. Можете обратиться в любое отделение Ощадбанка Украины. Нахожусь в селе в 60 км от района, где находится ближайшее отделение. Наняла авто... заплатила 600 грн за дорогу — приехала в отделение г. Ружин 4 сентября и меня представитель банка послал в Киев по месту регистрации...", — говорится в одном из обращений.

В то же время, на горячей линии женщину снова заверили, что на самом деле можно оформлять новые карты где угодно. Детали о появлении разногласий в информации о наличии ограничений не уточнили.

Ощадбанк
Скриншот обращения. Источник: Минфин

Ранее мы писали, что клиентам Ощадбанка могут блокировать счета в рамках противодействия мошенничеству. Закрыть доступ к приложению могут даже за небольшие суммы пополнения.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке могут ждать трудности при снятии наличных через банкоматы. Техника может списывать средства, однако не выдавать.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации