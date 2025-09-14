Замена старых карт Ощадбанка — какие возможны трудности у клиентов при перевыпуске

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о трудностях, с которыми столкнулись при замене старых карт. Речь идет о выполнении требования финучреждения прибыть лично в отделение с пакетом документов из-за непродления срока действия некоторых карт.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

Требование Ощадбанка заменить старые карты

Как отмечали ранее в банке, части владельцев карт не продлили срок действия, который уже несколько раз подлежал пролонгации во время военного положения. В частности, автоматически аннулировали карты, по которым:

срок действия подошел к концу в течение февраля 2022 года — марта 2025 года и по которым зимой этого года была осуществлена как минимум одна операция в кассах/банкоматах/терминалах;

срок действия завершился в феврале 2022 года — марте 2025 года, а сумма на счете равнялась нулю и не было никаких операций за последние полгода.

Тогда как остальным Ощадбанк продлил срок действия карт до 31 декабря 2025 года без необходимости замены пластика.

В финучреждении подчеркивали, что для клиентов не предусмотрены никакие ограничения по замене карт в банковской сети. Отмечали, что соответствующая услуга не привязана к адресу отделения, где была открыта карта.

"Перевыпустить карту можно, обратившись в любое отделение банка. Также вы можете позвонить с финансового номера в контакт-центр 0800210800, так консультант проверит возможность перевыпуска карты дистанционно", — уверяли в банке.

Проблемы с заменой старых карт Ощадбанка

Однако граждане, у которых завершился срок действия карты, пишут о трудностях с заменой старой карты на новую.

Одна из клиенток рассказала, что ее заверил оператор банка в возможности замены карты в другом отделении, а не том, где был заключен договор на обслуживание. Прибыв в отделение, ей отказали в перевыпуске карты и посоветовали ехать именно в тот город и отделение, где был открыт счет.

"Спросила у представителя банка — можно ли поехать в ближайшее отделение от моего места жительства — а именно город Ружин и там заказать новую карту. Да — сказал консультант банка. Без проблем. Можете обратиться в любое отделение Ощадбанка Украины. Нахожусь в селе в 60 км от района, где находится ближайшее отделение. Наняла авто... заплатила 600 грн за дорогу — приехала в отделение г. Ружин 4 сентября и меня представитель банка послал в Киев по месту регистрации...", — говорится в одном из обращений.

В то же время, на горячей линии женщину снова заверили, что на самом деле можно оформлять новые карты где угодно. Детали о появлении разногласий в информации о наличии ограничений не уточнили.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

