Новый формат квитанций за газ — в Нафтогазе обратились к клиентам

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Электронные платежные документы газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" являются цифровыми версиями счетов за потребленный природный газ, которые поступают потребителям вместо бумажных квитанций. Украинцам объяснили, соответствуют ли новые форматы квитанций установленным требованиям к платежным документам.

Об этом информирует пресс-служба компании на странице в соцсети Facebook.

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Компания "Нафтогаз" призывает граждан не ждать бумажные платежки в почтовом ящике, ведь их можно получать раньше в телефоне или на компьютере в электронной версии.

Так, цифровой формат счета можно посмотреть уже до 12-го числа каждого месяца, оплатить дистанционно в несколько кликов и иметь доступ к архиву оплат.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

В соцсети некоторые клиенты сообщили, что обеспокоены новациями относительно платежных документов, особенно, в случае необходимости доказательства оплаты и отсутствия долга в суде. В частности, сейчас не только на электронных, а даже на обычных платежках отсутствуют необходимые печати, а краска на чеках со временем исчезает. Тогда как опытные юристы рекомендуют гражданам хранить платежки не менее пяти лет.

"Бумажные платежки должны быть с печатями сторон, которым оплачиваться должны за потребленный газ! Вы отправляете без печати и на почте тоже отказываются ставить печать, что оплачено. Те чеки, которые выдают, быстро краска исчезает и ничего не докажешь, что заплачено. Как раньше в книжке ставили печати и то было лучше", — говорится в одном из сообщений.

Соответствуют ли новые версии квитанций установленным требованиям

Представители компании отметили, что все предлагаемые новации относительно платежных документов соответствуют установленным ст. 12 закона "О рынке природного газа" требованиям.

"Сообщаем, что мы осуществляем свою деятельность с соблюдением требований Правил поставки природного газа (далее — Правила), других нормативно-правовых актов и нормативных документов, регулирующих рынок природного газа", — сообщили в Нафтогазе.

Согласно положениям пункта 6.2 раздела VI Типового договора поставки голубого топлива бытовым потребителям, утвержденного постановлением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 30.09.2015 №2500, поставщик обязан выдавать клиентам платежные документы.

Согласно ч. 7 ст. 12 закона, платежные документы (квитанции) на оплату газа выдают с указанием:

номера лицевого счета;

ценой на природный газ;

суммой к оплате и реквизитами для оплаты;

объемами газа, за которые начисляется оплата;

периода, за который производят расчет;

срока оплаты счета;

размера долга по оплате газа (при наличии);

адреса, номеров телефонов, сайта компании для подачи заявлений, претензий и жалоб по поставкам газа и обслуживания;

другой информации.

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