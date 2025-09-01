Нафтогаз просит актуализировать данные счетов — что надо знать

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили, кому из потребителей необходимо актуализировать данные. Украинцам объяснили, что процедуру обновления информации можно пройти на сайте gas.ua, подав онлайн-заявку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Реклама

Читайте также:

Что надо знать об актуализации данных счетов Нафтогаза

По информации компании, требование актуализации данных является необходимым условием для обеспечения качественного обслуживания и эффективного взаимодействия клиентов с Нафтогазом. Прохождение соответствующей процедуры обеспечит бесперебойный доступ ко всем сервисам компании и своевременного получения важной информации о лицевых счетах.

Также обновление данных необходимо в случае изменения адреса, фамилии, смена собственника жилья или выявления неточностей своих данных в системе ГК "Нафтогаз Украины".

"Актуализация — это простой шаг, чтобы всегда оставаться на связи с нами и получать точную информацию о газоснабжении", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

Как клиентам актуализировать данные

Пройти процедуру актуализации информации можно дистанционно на портале gas.ua в разделе "Актуализация данных". Она предусматривает следующие этапы:

Идентификацию по номеру счета и первых трех букв фамилии; Верификацию через СМС-код/звонок; Подачу заявления через портал Дія, ID.GOV.UA или сайт.

Предварительно необходимо подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина (старый образец или ID-карта с выпиской о месте жительства);

идентификационный код;

документы с подтверждением изменения (в частности, свидетельство об изменении фамилии, документ на право собственности, последний счет за газ или его распределение).

После этого необходимо подписать заявление (Дія. Підпис, КЭП или собственноручно), загрузить фото/скан-копии документов в форматах PDF, JPG или PNG.

Ранее мы писали, что Нафтогаз призвал не ждать бумажные платежки в почтовом ящике, поскольку их можно получать раньше в электронной версии. Такой формат доступен уже до 12-го числа.

Также мы рассказывали, что не всегда клиентам Нафтогаза возвращают деньги за переплату или ошибочную оплату за предоставленные услуги. Там объяснили, когда предусмотрены соответствующие случаи.