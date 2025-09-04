Поверка газового счетчика в 2025 году — какие действуют условия и когда необходимо платить

Газовая плита и платежка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Операторы газораспределительных сетей (ГРС) обязаны осуществлять поверку бытовых счетчиков природного газа в домохозяйствах. Украинцам объяснили, какие есть виды соответствующих проверок и кто должен контролировать сроки поверки приборов учета.

Условия поверок газового счетчика в 2025 году

С вопросами об условиях проведения поверки счетчиков во время военного положения обращаются некоторые украинские граждане. В частности, они интересуются, кто должен быть инициатором соответствующей проверки и какие сейчас действуют сроки проведения контроля за приборами учета.

"Какие теперь условия проведения поверки счетчика? Когда подходит срок поверки, я должна обращаться в Газсети, или, как раньше было, мне позвонят и скажут время прибытия специалистов для снятия счетчика?", — говорится в одном из обращений.

По информации филиала "Газсети", процедура поверки бытовых счетчиков природного газа, который используется в домохозяйствах, является важной для обеспечения правильного учета потребленного ресурса и предотвращения погрешностей в расчетах за газоснабжение. Ее проводят в рамках требований закона "О метрологии и метрологической деятельности" и норм Кодекса газораспределительных систем.

В 2025 году граждане не должны следить за сроками осуществления поверок, ведь это входит в обязанность Оператора ГРМ, то есть филиала "Газсети".

Инициаторами периодических поверок выступают газораспределительные компании, которые, как правило, заранее предупреждают потребителей о необходимости в проведении соответствующей процедуры.

"Не волнуйтесь по контролю сроков поверки газового счетчика — это обязанность Оператора ГРМ, то есть Черниговского филиала "Газсети". Вам не нужно самостоятельно следить за датами — наши специалисты заблаговременно сообщат, когда придет время поверки, и выполнят все необходимые работы", — говорится в сообщении.

Граждане могут самостоятельно проверить дату следующей поверки в личном кабинете на официальном сайте Газсети.

Когда должны инициировать поверку приборов потребители

По данным филиала, интервалы между проверками бытовых счетчиков газа составляют восемь лет. Они могут быть как периодическими, так и внеочередными.

В частности, проверка прибора учета газа может быть внеочередной по инициативе потребителя, если он заподозрил сбои в работе счетчика.

"Если вы заметили, что счетчик не работает, работает с перебоями, показывает некорректные данные или случайно повредили пломбу — обязательно обратитесь в ближайший Центр обслуживания клиентов. В таком случае может понадобиться внеплановая поверка", — пояснили в филиале.

Если прибор забрали на поверку, и он прошел ее, то оператор газораспределительных сетей должен вернуть его не позднее чем через два месяца со дня снятия.

Услуга периодической поверки счетчиков является бесплатной для потребителей, однако, если была внеочередной по инициативе потребителя и не подтвердила факта сбоев, расходы лягут на плечи инициатора проверки.

