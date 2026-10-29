Украинский военный с ребенком. Фото: Reuters

Ветераны войны и члены их семей могут получить компенсацию стоимости отдыха в размере до 15 000 гривен на каждого человека. Программа действует в Бориславской общине и предусматривает финансирование из городского и областного бюджетов. Чтобы воспользоваться помощью, необходимо выбрать место для отдыха, подать заявление и согласовать оплату.

Об этом сообщила пресс-служба Бориславского городского совета, передают Новини.LIVE.

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Кто может получить компенсацию за отдых

В общине ввели компенсацию стоимости семейного отдыха для ветеранов войны и членов их семей. Такое решение принял исполнительный комитет Бориславского городского совета, расширив Комплексную программу социальной поддержки Защитников.

Получить помощь могут:

Ветераны войны. Участники АТО и ООС (в частности, бойцы-добровольцы АТО). Участники Революции Достоинства и члены их семей.

Размер компенсации составляет до 15 000 гривен на каждого члена семьи отдельно. Средства поступают из двух бюджетов:

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6 000 гривен, или 40 % стоимости, — из бюджета Бориславского городского совета;

9 000 гривен, или 60 % стоимости, — из областного бюджета.

Где можно отдохнуть за счет компенсации

Участники программы могут самостоятельно выбрать учреждение для отдыха на территории Украины. Продолжительность пребывания зависит от стоимости услуг в выбранном месте.

Чтобы получить компенсацию, сначала нужно определиться с учреждением, а затем обратиться с заявлением и необходимыми документами в управление социальной защиты населения Бориславского городского совета.

После согласования заявления заключается трехсторонний договор между лицом, подавшим документы, управлением социальной защиты и учреждением отдыха. Именно на основании этого договора осуществляется компенсация стоимости услуг.

До какой даты можно воспользоваться программой

Программа компенсации действует только до 20 ноября 2026 года. До этой даты необходимо не только завершить отдых, но и выехать из выбранного учреждения.

Поэтому ветеранам и их семьям, планирующим воспользоваться помощью, следует заранее выбрать место отдыха и подать документы, чтобы успеть оформить компенсацию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дети военнослужащих могут получить выплаты ко дню рождения. В зависимости от обстоятельств семьи ее размер составляет 1 000 или 2 000 гривен. На выплату могут претендовать, в частности, семьи военнослужащих, многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые военные могут получить до 33 тысяч гривен денежной помощи. Сумма выплаты зависит от категории военнослужащего и ряда других показателей. Однако право на финансовую помощь имеют не все защитники.