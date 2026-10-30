Военный билет. Фото: Reuters

В Украине военнослужащие и участники боевых действий могут быть освобождены от уплаты судебного сбора при подаче апелляционной жалобы. Однако такая льгота действует не во всех делах. Важно учитывать предмет спора, основания иска и связь дела с исполнением воинского долга или защитой прав ветерана.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян, передают Новини.LIVE.

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Сколько нужно платить за апелляционную жалобу

Общие правила уплаты судебного сбора определяет Закон Украины "О судебном сборе". Он предусматривает, что за подачу апелляции на решение суда по гражданскому или административному делу уплачивается 150% ставки судебного сбора, которую необходимо было уплатить при подаче первоначального иска.

Если апелляционную жалобу подают через систему "Электронный суд", к сумме применяется коэффициент 0,8. То есть размер сбора уменьшается на 20%.

Для расчета важно определить именно ставку, предусмотренную законом для первоначального иска. Сумма, фактически уплаченная в первой инстанции, не всегда совпадает с надлежащим размером сбора. Для обжалования судебных постановлений также предусмотрены отдельные ставки.

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Когда военнослужащие освобождаются от судебного сбора

Для военнослужащих не предусмотрена отдельная пониженная ставка судебного сбора, однако закон предусматривает случаи полного освобождения от его уплаты.

Согласно пункту 12 части первой статьи 5 Закона Украины "О судебном сборе", военнослужащие имеют такую льготу по делам, связанным с исполнением воинского долга и служебных обязанностей.

В то же время самого статуса военнослужащего недостаточно для освобождения от сбора в любом судебном споре. Необходимо, чтобы дело соответствовало условиям, определенным законом.

Льгота распространяется также на апелляционное обжалование. Если у истца были законные основания не уплачивать судебный сбор по делу, это право может сохраняться и на последующих этапах судебного разбирательства.

Освобождают ли участников боевых действий от уплаты судебного сбора при подаче апелляции

Для участников боевых действий предусмотрена отдельная льгота. Согласно пункту 13 части первой статьи 5 Закона Украины "О судебном сборе" они освобождаются от уплаты сбора по делам, связанным с нарушением их прав.

При рассмотрении таких вопросов суд учитывает предмет спора, основания иска и то, касается ли дело защиты социальных прав и гарантий ветерана.

Поэтому удостоверение участника боевых действий само по себе не освобождает человека от судебного сбора по любому иску. Необходимо установить, распространяется ли соответствующая льгота на конкретное дело.

Важно и то, что льгота не зависит от того, какую сторону представляет участник боевых действий — истца или ответчика. Если спор соответствует установленным законом условиям, освобождение от уплаты судебного сбора может применяться и при апелляционном обжаловании.

Какие выводы сделал Верховный Суд

При рассмотрении вопросов о судебном сборе суды учитывают правовые позиции Верховного Суда.

В частности, в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 12 марта 2025 года по делу № 185/7288/21 указано, что освобождение от уплаты судебного сбора, предусмотренное законом, распространяется и на последующие стадии того же судебного разбирательства. Данное дело касалось возмещения вреда, причиненного здоровью.

Также в постановлении Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 22 июня 2026 года по делу № 752/3051/25 рассматривался вопрос о применении льготы для участника боевых действий в споре, связанном с социальными правами. Суд отменил решение о возврате апелляционной жалобы из-за неуплаты судебного сбора.

Эти выводы важны для понимания того, что предусмотренные законом льготы могут действовать на стадии апелляции, если дело соответствует установленным требованиям.

Что нужно учесть перед подачей апелляции

Перед подачей жалобы военнослужащему или участнику боевых действий следует проверить несколько обстоятельств:

Предмет спора. Необходимо определить, связано ли дело с исполнением воинского долга или защитой прав ветерана.

Основание для льготы. Необходимо установить, какая именно норма закона дает право на освобождение от уплаты сбора.

Подтверждение статуса. При необходимости к жалобе прилагаются документы, подтверждающие статус военнослужащего или участника боевых действий.

Обоснование освобождения. В апелляционной жалобе следует указать соответствующую норму закона и объяснить, почему она применима к конкретному делу.

Если человек уплатил судебный сбор в первой инстанции, это не лишает его права воспользоваться законной льготой при подаче апелляции. В то же время сама неуплата сбора не означает, что человек автоматически освобожден от него.

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