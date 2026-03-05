Выплаты для ВПЛ — где и как можно оформить 2 000 грн весной

Женщины за компьютером и деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Весной внутренние переселенцы из числа уязвимых категорий могут оформить ежеквартальную денежную помощь в размере 2 000 грн. Такая возможность стала доступна благодаря благотворительной организации "Global Empowerment Mission Ukraine".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Кто может оформить ежеквартальную помощь в 2 000 грн весной

Как отмечается, Global Empowerment Mission Ukraine будет предоставлять денежную помощь в сумме 2 000 гривен один раз в квартал для внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий, которые будут отвечать условиям программы.

Подавать заявки могут граждане, которые жили в Соледарской громаде. Речь идет исключительно об уязвимых группах из числа ВПЛ. Регистрация доступна для:

Лиц пожилого возраста от 60 лет; Лиц с инвалидностью I-II групп; Детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью с детства; Многодетных семей; Одиноких родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка; Опекунов; Семей погибших военных и погибших (умерших) ветеранов; Родных пропавших без вести военных и гражданских, лиц, которые находятся или находились с 2014 года; Лиц, пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Также нужно соответствовать условиям:

есть статус ВПЛ;

в 2025-2026 годах получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов GEM & HGBF box;

относятся к льготной категории;

фактическое место пребывания — Днепропетровская область;

есть дебетовая карта ПУМБ, присоединенная к проекту Благотворительной организации.

"Лицо имеет право на получение денежной благотворительной помощи исключительно по одной льготной категории, независимо от наличия оснований для отнесения его к нескольким категориям одновременно", — говорится в сообщении.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Организаторы сообщают, что заявления будут принимать каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 15.00. Есть возможность открытия карт на базе Центра поддержки по адресу г. Днепр, проспект Героев, 30-Д.

Обязательно с собой надо иметь все оригиналы и копии документов:

паспорт;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

справка внутренне перемещенного лица;

документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории населения;

справка об открытии счета.

Какая еще есть помощь для ВПЛ весной

Также украинцы из числа ВПЛ могут оформить помощь от ОО "Fight For Right". Она регистрирует граждан на программу поддержки. Заявки могут подать лица с инвалидностью и с ограниченной мобильностью.

В рамках проекта предоставят финпомощь для покрытия расходов, связанных с проживанием, в частности на оплату аренды жилья или коммунальных услуг.

Для регистрации нужно подать специальную онлайн-анкету.

Ранее мы писали, что жители одной из громад могут оформить помощь от УВКБ ООН. Выплачивать ее будут сразу за три месяца в размере 10,8 тыс. грн.

Еще сообщали, что можно принять участие в проекте от "Caritas-Spes Ukraine" по поддержке хозяйств. В его рамках предоставят гранты от 33 тыс. грн.