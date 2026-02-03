Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доступ к счетам в Ощадбанке — кто потерял и как восстановить

Доступ к счетам в Ощадбанке — кто потерял и как восстановить

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 06:01
Ощадбанк блокирует счета украинцам в 2026 году — как и кто может возобновить доступ
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка", находящиеся за рубежом, столкнулись с проблемой невозможности восстановления дистанционного доступа к мобильному приложению. Правила обслуживания предусматривают личное присутствие в отделениях, однако есть выход в подобных случаях.

Об этом говорится на портале "Минфин", где граждане могут пообщаться с представителями банков.

Реклама
Читайте также:

Проблема с возобновлением доступа к сервисам Ощадбанка

На портале гражданка пенсионного возраста, которая находится за границей, рассказала о проблеме невозможности восстановления утраченного доступа к мобильному приложению Ощадбанка дистанционно.

Женщина сообщила, что в банке заявили о необходимости личного прибытия в отделение, тогда как она не имеет такой возможности.

Гражданка считает отсутствие возможности решения подобных вопросов в онлайн-режиме системной проблемой финучреждения. Соответствующая ситуация требует решения, ведь многие граждане сейчас находятся за пределами страны и не имеют возможности лично прибыть в офис банка.

"Мне 77 лет, я клиентка Ощадбанка и сейчас нахожусь за границей. Доступ к "Ощад 24/7" потерян, действующей карты нет. Ощадбанк отказывается восстановить доступ дистанционно, требуя или физическую карту, или личное присутствие в отделении. При этом приехать в Украину или оформить доверенность я не имею физической возможности. Фактически банк заблокировал мой доступ к собственным средствам. Видеоидентификация в банке существует, но применять ее для таких ситуаций отказываются... Прошу представителей банка вмешаться и решить вопрос индивидуально, с учетом возраста клиента и реальных обстоятельств", — говорится в сообщении.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Минфин

Причины потери доступа к "Ощад24" и рекомендации

В 2026 году основной причиной блокировки карт Ощадбанка является непрохождение идентификации. Пенсионеры-ВПЛ обязаны ежегодно проходить личную идентификацию. Соответствующая процедура призвана подтвердить, что пенсия поступает именно определенному лицу.

Идентификацию граждан из числа переселенцев и тех, кто проживает на оккупированных территориях, должны были пройти до 31 декабря. Однако в ПФУ сообщили, что те, кто потерял доступ к счетам, может восстановить его, подав запрос на идентификацию. Это можно сделать одним из удобных способов:

  1. Лично через сервисный центр Пенсионного фонда;
  2. В личном кабинете на портале е-услуг ПФУ;
  3. Через видеоконференцию после подачи заявки через портал;
  4. В диппредставительстве Украины за рубежом, отправив подтверждающие документы по почте.

Также ряду клиентов аннулировали старые карты с января 2026 года, которые пролонгировали несколько раз во время войны. Согласно правилам, для восстановления обслуживания человек самостоятельно должен прибыть в отделение.

Однако предусмотрен еще один вариант получить новую карту и доступ к сервисам банка. Это можно сделать в отделении через доверенное лицо на основе соответствующей доверенности.

Уточнить детали по потере доступа к счетам можно, позвонив по телефону: 0800210800.

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке благодаря карте Mastercard граждане могут получить 5 тыс. грн. Речь идет о программе по розыгрышу денежных призов.

Еще писали, что в Ощадбанке есть несколько вариантов для покупки иностранной валюты. В 2026 году максимальная сумма не может превышать 50 тыс. грн в месяц.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации