Ощадбанк блокирует счета украинцам в 2026 году — как и кто может возобновить доступ

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка", находящиеся за рубежом, столкнулись с проблемой невозможности восстановления дистанционного доступа к мобильному приложению. Правила обслуживания предусматривают личное присутствие в отделениях, однако есть выход в подобных случаях.

Об этом говорится на портале "Минфин", где граждане могут пообщаться с представителями банков.

Проблема с возобновлением доступа к сервисам Ощадбанка

На портале гражданка пенсионного возраста, которая находится за границей, рассказала о проблеме невозможности восстановления утраченного доступа к мобильному приложению Ощадбанка дистанционно.

Женщина сообщила, что в банке заявили о необходимости личного прибытия в отделение, тогда как она не имеет такой возможности.

Гражданка считает отсутствие возможности решения подобных вопросов в онлайн-режиме системной проблемой финучреждения. Соответствующая ситуация требует решения, ведь многие граждане сейчас находятся за пределами страны и не имеют возможности лично прибыть в офис банка.

"Мне 77 лет, я клиентка Ощадбанка и сейчас нахожусь за границей. Доступ к "Ощад 24/7" потерян, действующей карты нет. Ощадбанк отказывается восстановить доступ дистанционно, требуя или физическую карту, или личное присутствие в отделении. При этом приехать в Украину или оформить доверенность я не имею физической возможности. Фактически банк заблокировал мой доступ к собственным средствам. Видеоидентификация в банке существует, но применять ее для таких ситуаций отказываются... Прошу представителей банка вмешаться и решить вопрос индивидуально, с учетом возраста клиента и реальных обстоятельств", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Причины потери доступа к "Ощад24" и рекомендации

В 2026 году основной причиной блокировки карт Ощадбанка является непрохождение идентификации. Пенсионеры-ВПЛ обязаны ежегодно проходить личную идентификацию. Соответствующая процедура призвана подтвердить, что пенсия поступает именно определенному лицу.

Идентификацию граждан из числа переселенцев и тех, кто проживает на оккупированных территориях, должны были пройти до 31 декабря. Однако в ПФУ сообщили, что те, кто потерял доступ к счетам, может восстановить его, подав запрос на идентификацию. Это можно сделать одним из удобных способов:

Лично через сервисный центр Пенсионного фонда; В личном кабинете на портале е-услуг ПФУ; Через видеоконференцию после подачи заявки через портал; В диппредставительстве Украины за рубежом, отправив подтверждающие документы по почте.

Также ряду клиентов аннулировали старые карты с января 2026 года, которые пролонгировали несколько раз во время войны. Согласно правилам, для восстановления обслуживания человек самостоятельно должен прибыть в отделение.

Однако предусмотрен еще один вариант получить новую карту и доступ к сервисам банка. Это можно сделать в отделении через доверенное лицо на основе соответствующей доверенности.

Уточнить детали по потере доступа к счетам можно, позвонив по телефону: 0800210800.

