Кредиты в Ощадбанке 2026 — какая пеня и другие проблемы ждут за несвоевременное погашение

В госучреждении "Ощадбанк" рассказали о правилах, которые позволят оперативно погасить потребительские карточные кредиты. Также там объяснили, когда и в каком размере предусмотрена пеня, и другие нюансы в случае просрочки выплат в 2026 году.

Правила погашения потребительского карточного кредита в Ощадбанке

В банке дали клиентам разъяснения по погашению кредитов на примере "Моей кредитки" тарифного пакета "MORE". По информации финучреждения, рекомендуется осуществлять расчет за кредит в рамках установленного льготного периода. Однако на случай, когда это не удалось, есть определенные правила погашения, которые позволят вернуть заем без лишних обременений.

Так, в случае погашения кредита с "Моей кредиткой" гражданам советуют придерживаться таких условий:

необходимо ежемесячно вносить платеж в размере не меньше указанного в договоре процента от потраченной суммы средств;

оплачивать проценты годовых в рамках договора тщательно ежемесячно.

Согласно правилам, если обязательный платеж не был внесен вовремя или не были уплачены проценты в установленный срок, то сумму долга перенесут на соответствующие счета для учета просроченной задолженности, а платежную карту при этом могут заблокировать.

Также несвоевременная уплата по кредиту грозит клиенту наложением пени в 2026 году. Ее размер равен двойной учетной ставки Национального банка Украины (НБУ), действовавшей на момент уплаты пени, однако не более чем определенную сумму просроченного платежа.

В связи с этим, чтобы избежать неприятных последствий, в банке советуют клиентам пользоваться кредитными деньгами ответственно и осуществлять погашение займа:

либо в рамках льготного периода;

либо ежемесячными платежами, согласно установленному порядку.

Как избежать проблем с несвоевременным погашением кредита

Также в финучреждении предлагают придерживаться следующих рекомендаций для быстрого погашения потребительского карточного кредита. А именно:

Не стоит упускать преимущества льготного периода — лучше запланировать самые крупные покупки на указанное время; Постараться вернуть весь долг сразу, чем платить ежемесячно частями вместе с процентами; Настроить мобильный банкинг, что позволит следить за актуальным состоянием кредитного счета, проверять расходы и следить за всеми комиссиями; Установить лимит оплаты частями, ведь такая возможность предусмотрена для кредитной карты, что позволяет получить необходимый товар в маркетах-партнерах банка и делать оплату частями под 0,001%.

Вносить деньги на счет можно через терминал, в приложении "Мобильный Ощад", на портале или в кассе банковского отделения. Также можно погашать задолженность переводом со счетов других банков.

