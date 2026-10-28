Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Гарантированные доплаты к пенсии в ноябре: кто получит 4 213 грн

Гарантированные доплаты к пенсии в ноябре: кто получит 4 213 грн

Ua ru
28 октября 2026 06:10
Пенсии в ноябре: кому из украинцев гарантируют 4 213 грн и надбавки до 570 грн Новини.LIVE
Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в Украине некоторым пенсионерам автоматически начислят дополнительные выплаты, а также гарантируют определенные суммы средств, даже если по расчету страхового стажа и дохода они должны получать меньше. Соответствующие начисления будут произведены в рамках закрепленных законодательных норм.

О том, какие выплаты начислит государство в следующем месяце, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Каков будет размер минимальной пенсии в ноябре

В ноябре текущего года в Украине не предвидится масштабного пересмотра пенсионных выплат. Они будут оставаться на уровне, установленном после весенней индексации. В то же время законодательство гарантирует соблюдение минимальных пенсионных начислений, а также некоторые автоматические надбавки для граждан более солидного возраста.

В следующем месяце минимальная пенсия по возрасту, установленная на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, составит 2 595 грн.

При этом, согласно постановлению правительства № 236, для некоторых категорий граждан предусмотрены более высокие минимальные пенсии.

Читайте также:

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в ноябре государство будет гарантировать минимальные пенсионные выплаты при следующих условиях:

  1. 4 213 грн — неработающим пенсионерам старше 65 лет при стаже 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Аналогичная минимальная сумма предусмотрена для пенсионеров в возрасте от 80 лет на основании 20 лет стажа у женщин и 25 лет — у мужчин;
  2. 4 050 грн — пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.
  3. 3 725 грн — пенсионерам в возрасте до 70 лет при наличии полного страхового стажа, а также лицам с инвалидностью первой группы независимо от возраста и продолжительности стажа.
  4. 3 406 грн — другим неработающим пенсионерам независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначается пенсия.

Отдельные гарантированные суммы предусмотрены для граждан в возрасте 75–80 лет при наличии не менее 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин. Для таких лиц пенсионная выплата должна начинаться с 4 050 грн.

Граждане в возрасте от 70 до 80 лет с меньшим стажем получат соответствующую доплату пропорционально его продолжительности.

Если по расчетам выплаты таким украинцам будут меньше гарантированных сумм, Пенсионный фонд должен начислить дополнительные средства до соответствующего уровня.

Кому предусмотрены доплаты к пенсии в ноябре

В следующем месяце некоторым пенсионерам пересмотрят выплаты в связи с достижением определенного возрастного рубежа.

Речь идет о начислении ежемесячных компенсационных доплат, предусмотренных для граждан в возрасте 70, 75 или 80 лет.

Суммы возрастных надбавок будут зависеть от года рождения украинцев:

  • До 300 грн — для пенсионеров от 70 до 74 лет;
  • До 456 грн — пенсионерам от 75 до 79 лет;
  • До 570 грн — пенсионерам от 80 лет.

Ключевым условием для предоставления соответствующей надбавки станет размер пенсионной выплаты, который должен быть в пределах 10 340 грн. То есть общая пенсия с учетом различных надбавок не должна превышать указанную сумму.

Как Пенсионный фонд начислит гарантированные надбавки

Согласно правилам, начисление возрастных доплат и гарантированного уровня пенсии произойдет автоматически по достижении пенсионером соответствующего возраста. Учитывая это, подавать заявление или дополнительные документы в ПФУ не требуется.

Право на компенсационные выплаты не зависит от вида пенсии, продолжительности страхового стажа или наличия работы.

Если в следующем месяце пенсионер достигнет 75 лет, максимальный размер доплаты увеличится с 300 до 456 грн, а после достижения 80 лет — до 570 грн.

Надбавки не будут суммироваться, а при переходе будут начисляться более высокие размеры компенсации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре украинцам начислят минимальную пенсионную выплату в размере 16 500 грн. Такую сумму может гарантировать наличие особого статуса. Речь идет о праве на выплату 80% от средней заработной платы в стране, с которой уплачены взносы в ПФУ и которая учитывается для расчета пенсии за последний год.

Еще Новини.LIVE писали о том, что одиноким гражданам пожилого возраста предусмотрены финансовые доплаты в размере 40% от минимального размера пенсии. В 2027 году такие выплаты планируют увеличить. С нового года сумма может вырасти до 1 150 грн. Известно, кто из таких категорий населения сможет получить надбавки.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации