Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в Украине некоторым пенсионерам автоматически начислят дополнительные выплаты, а также гарантируют определенные суммы средств, даже если по расчету страхового стажа и дохода они должны получать меньше. Соответствующие начисления будут произведены в рамках закрепленных законодательных норм.

О том, какие выплаты начислит государство в следующем месяце, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Каков будет размер минимальной пенсии в ноябре

В ноябре текущего года в Украине не предвидится масштабного пересмотра пенсионных выплат. Они будут оставаться на уровне, установленном после весенней индексации. В то же время законодательство гарантирует соблюдение минимальных пенсионных начислений, а также некоторые автоматические надбавки для граждан более солидного возраста.

В следующем месяце минимальная пенсия по возрасту, установленная на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, составит 2 595 грн.

При этом, согласно постановлению правительства № 236, для некоторых категорий граждан предусмотрены более высокие минимальные пенсии.

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По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в ноябре государство будет гарантировать минимальные пенсионные выплаты при следующих условиях:

4 213 грн — неработающим пенсионерам старше 65 лет при стаже 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Аналогичная минимальная сумма предусмотрена для пенсионеров в возрасте от 80 лет на основании 20 лет стажа у женщин и 25 лет — у мужчин; 4 050 грн — пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. 3 725 грн — пенсионерам в возрасте до 70 лет при наличии полного страхового стажа, а также лицам с инвалидностью первой группы независимо от возраста и продолжительности стажа. 3 406 грн — другим неработающим пенсионерам независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначается пенсия.

Отдельные гарантированные суммы предусмотрены для граждан в возрасте 75–80 лет при наличии не менее 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин. Для таких лиц пенсионная выплата должна начинаться с 4 050 грн.

Граждане в возрасте от 70 до 80 лет с меньшим стажем получат соответствующую доплату пропорционально его продолжительности.

Если по расчетам выплаты таким украинцам будут меньше гарантированных сумм, Пенсионный фонд должен начислить дополнительные средства до соответствующего уровня.

Кому предусмотрены доплаты к пенсии в ноябре

В следующем месяце некоторым пенсионерам пересмотрят выплаты в связи с достижением определенного возрастного рубежа.

Речь идет о начислении ежемесячных компенсационных доплат, предусмотренных для граждан в возрасте 70, 75 или 80 лет.

Суммы возрастных надбавок будут зависеть от года рождения украинцев:

До 300 грн — для пенсионеров от 70 до 74 лет;

До 456 грн — пенсионерам от 75 до 79 лет;

До 570 грн — пенсионерам от 80 лет.

Ключевым условием для предоставления соответствующей надбавки станет размер пенсионной выплаты, который должен быть в пределах 10 340 грн. То есть общая пенсия с учетом различных надбавок не должна превышать указанную сумму.

Как Пенсионный фонд начислит гарантированные надбавки

Согласно правилам, начисление возрастных доплат и гарантированного уровня пенсии произойдет автоматически по достижении пенсионером соответствующего возраста. Учитывая это, подавать заявление или дополнительные документы в ПФУ не требуется.

Право на компенсационные выплаты не зависит от вида пенсии, продолжительности страхового стажа или наличия работы.

Если в следующем месяце пенсионер достигнет 75 лет, максимальный размер доплаты увеличится с 300 до 456 грн, а после достижения 80 лет — до 570 грн.

Надбавки не будут суммироваться, а при переходе будут начисляться более высокие размеры компенсации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре украинцам начислят минимальную пенсионную выплату в размере 16 500 грн. Такую сумму может гарантировать наличие особого статуса. Речь идет о праве на выплату 80% от средней заработной платы в стране, с которой уплачены взносы в ПФУ и которая учитывается для расчета пенсии за последний год.

Еще Новини.LIVE писали о том, что одиноким гражданам пожилого возраста предусмотрены финансовые доплаты в размере 40% от минимального размера пенсии. В 2027 году такие выплаты планируют увеличить. С нового года сумма может вырасти до 1 150 грн. Известно, кто из таких категорий населения сможет получить надбавки.