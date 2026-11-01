Пожилые люди в парке. Фото: Freepik

В 2026 году некоторые граждане смогут претендовать на пенсию в размере 15 000 грн. Право на такую выплату может гарантировать значительный размер официальной заработной платы, получаемой в течение трудовой деятельности. При определении права на пенсию ключевую роль играет именно доход, с которого уплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

О том, при каких условиях ПФУ начислит такую сумму выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какие требования действуют для пенсии в 2026 году

Согласно правилам пенсионного законодательства, право на будущие выплаты на заслуженном отдыхе и их размер зависят от наличия достаточного страхового стажа и уровня официальной зарплаты. Поэтому у каждого сумма будет индивидуальной.

Претендовать на назначение пенсии с каждым годом становится все сложнее, ведь требования к стажу ужесточаются. В частности, в 2026 году добавили еще один год для получения возможности выйти на пенсию. Сейчас действуют следующие правила в отношении страхового стажа:

Выход на пенсию в 60 лет — при наличии 33 лет страхового стажа; Выход на пенсию в 63 года — при наличии 23 лет страхового стажа; Выход на пенсию в 65 лет — при наличии 15 лет страхового стажа.

Сумма пенсии по возрасту рассчитывается по отдельной формуле: средняя зарплата в Украине за три календарных года, предшествующих году назначения пенсии, умноженная на индивидуальный коэффициент зарплаты и на коэффициент страхового стажа.

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Кто в 2026 году может претендовать на пенсию 15 000 грн

Для ориентировочного определения суммы пенсии необходимо знать основные показатели, касающиеся возраста, страхового стажа и уровня заработной платы. Благодаря сервису "Пенсионный калькулятор" граждане могут сориентироваться, какую зарплату необходимо получать, чтобы рассчитывать на ту или иную сумму пенсии.

Как показывают расчеты, пенсия в размере 15 000 грн будет доступна тем, кто имел достаточно высокую официальную зарплату. В частности, мужчина, планирующий выйти на "заслуженный отдых" по общим правилам в 60 лет и при наличии 33 лет общего стажа, должен был получать доход не менее 41 500 грн.

Расчет. Источник: cost.ua/pension

Однако на окончательный размер будут влиять различные надбавки и доплаты. В частности, те, кто имеет значительный стаж, превышающий норму, получают определенные ежемесячные доплаты. Для мужчин со стажем свыше 35 лет и для женщин свыше 30 лет дают в размере 1% от пенсии за каждый год сверх нормы, но не более 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (25,95 грн). Десять лет стажа сверх нормы дают право на дополнительные 259 грн.

Также предусмотрены надбавки за особые заслуги от 23% до 35% от прожиточного минимума, за наличие статуса "ветеран войны" или "почетный донор".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в законодательстве предусмотрены такие обстоятельства, дающие право на назначение пенсии раньше других. В частности, оформить пенсию досрочно может человек, уволенный с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе вследствие ликвидации, реорганизации или банкротства.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменится надбавка к пенсии за сверхнормативный стаж в 2027 году. Проект закона "О госбюджете" предусматривает повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2 595 грн до 2 878 грн. В связи с этим пенсионеры начнут получать надбавку в размере 28,78 грн.