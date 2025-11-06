Видео
Україна
Видео

Максимальные пенсии в Украине — кому в десять раз урезали выплаты

Максимальные пенсии в Украине — кому в десять раз урезали выплаты

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:10
обновлено: 11:14
Пенсии в Украине — кто из граждан начнет получать в десять раз меньше
Человек кладет деньги в кошелек. Фото: УНИАН

В Украине некоторые граждане, например, бывшие государственные служащие, ученые и народные депутаты, могут претендовать на максимальный размер пенсии в 23,6 тыс. грн (на 2025 год), что равно 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц. Однако определенный круг граждан из этих категорий ограничили минимальной пенсией.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кому урезали пенсионные выплаты в Украине

Некоторые граждане, которые получали максимальные пенсии в рамках специальных законов, будут лишены права на них. Это предусмотрено законом 4455-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка".

Новые правила распространяются на граждан, которые были осуждены по следующим фактам:

  1. Государственная измена;
  2. Шпионаж;
  3. Коллаборационизм;
  4. Пособничество врагу;
  5. Попытка сменить власть насильственным путем;
  6. Нарушение территориальной целостности страны.

Под действие закона попали бывшие государственные служащие и должностные лица местного самоуправления, ученые, народные депутаты. Соответствующие нормы распространятся также на пожизненное денежное довольствие. Речь идет о спецпенсиях для экс-судей.

Правила выплаты пенсий предателям страны

Согласно нормам, такие лица в период пребывания в местах лишения свободы не будут иметь права на высокую пенсию, она не сможет превышать "минималку" (не более прожиточного минимума — 2,36 тыс. грн в месяц).

Только после отбытия наказания пенсию могут вернуть, но на общих основаниях, тогда как спецпенсии, в частности госслужащим и работникам прокуратуры, возвращать больше не будут.

Инициаторы объясняли, что закон не отменяет право на пенсионные выплаты, однако вводит ограничения для предателей страны для усиления национальной безопасности и поддержания правопорядка. Новации призваны:

  • повысить национальную безопасность;
  • предотвратить материальное поощрение нарушителей;
  • защитить государство в условиях войны.

Ранее мы писали, что ПФУ рассказал, кому предусмотрены ежемесячные доплаты к пенсиям в 700 грн. На такую сумму могу претендовать граждане, которые имеют определенное количество страхового стажа сверх нормы.

Еще рассказывали, кто из пенсионеров получит большие суммы выплат с 1 ноября. Дополнительные средства начислят тем, кому в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
