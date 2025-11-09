Арест счетов с пенсиями в Украине — кому грозит и как действовать

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинским гражданам даже во время полномасштабной войны грозит блокировка доступа к счетам, в том числе с пенсионными или другими социальными выплатами. Известно, почему могут заморозить счета и как вернуть доступ.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства юстиции.

Реклама

Читайте также:

Почему на пенсионные счета могут накладывать аресты

По информации Министерства юстиции, аресты могут накладывать на счета по разным причинам. В частности, средства блокируют в связи с наличием какой-либо задолженности для ее взыскания на основании решения государственного или частного исполнителя.

При этом арестовать могут все средства на счетах гражданина, независимо от их назначения. Однако нормы законодательства предусматривают исключения и механизмы, которые в результате позволяют вернуть или частичный доступ, или полностью снять арест с некоторых счетов.

Что касается счетов целевого назначения, куда поступают соцвыплаты, пенсии, зарплаты и стипендии, то закон запрещает взимать такие средства, однако банки обходят соответствующее условие тем, что открывают гражданам стандартные текущие счета. Мотивируют это тем, что не имеют технической возможности создавать отдельные счета. Также суд может арестовать счета с:

выходным пособием, которое выплачивают в случае увольнения с работы;

матпомощью гражданам, которые потеряли право на пособие по безработице;

пособием в связи с беременностью/родами;

единоразовым пособием в связи с рождением ребенка;

пособием, назначенным при усыновлении ребенка;

пособиями на детей, над которыми установлена опека/попечительство;

выплатами на детей одиноким матерям;

пособиями на лечение;

выплатами на погребение.

Как действовать в случае ареста счета с целевыми средствами

Если на счет целевого назначения был наложен арест, то необходимо подать исполнителю заявление о его снятии.

Также нужно приложить документы, где подтверждается специальный статус счета (справка из банка о реквизитах счета, справка с работы, органов Пенсионного фонда).

Среди обстоятельств, которые дают основания снять арест:

уплата задолженности;

завершение срока исполнительного производства;

возвращение исполнительного документа в суд;

отмена мер обеспечения иска;

наличие факта, что исполнительный документ не подлежит исполнению.

Согласно нормам действующего законодательства, должникам предоставляется право пользоваться определенной суммой средств с текущего счета. Она ограничена двумя минимальными зарплатами. В 2025 году разрешена сумма в пределах 16 тыс. грн в месяц.

Чтобы открыть частичный доступ к средствам, также необходимо обратиться к исполнителю. Ему нужно предоставить заявление об определении текущего счета для расходных финансовых операций и указать номер счета, название банка, где он был открыт.

Согласно правилам, исполнитель в течение двух рабочих дней с момента получения заявления должен принять постановление и сразу отправить в банк.

Ранее мы писали, кто имеет право на гарантированную минимальную пенсию в 17,5 тыс. грн. Повышенная сумма предоставляется особой категории граждан в 2025 году.

Также мы рассказывали, кто из работников может получать минимальную пенсию в размере 7 тыс. грн. Такую сумму назначают тем, чья работа считается особо вредной.