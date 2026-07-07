Выплаты на лекарства в Украине: кто и где может получить ваучеры на сумму 1 800 грн

Женщина держит карту, лекарства. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году жители одной из прифронтовых громад смогут получить дополнительную финансовую поддержку на покупку необходимых лекарств. В рамках соответствующей программы социально уязвимые категории граждан, в частности матери с детьми, люди с инвалидностью и пенсионеры, смогут получить ваучеры на лекарства.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы одного из городских советов.

Кто и где может получить финансовую помощь на лекарства

Речь идет о реализации проекта, который воплощают в жизнь французская организация Première Urgence Internationale (PUI) совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

Проект действует на территории Чугуевской громады Харьковской области и призван обеспечить дополнительную финансовую поддержку наиболее уязвимым категориям населения. Инициатива реализуется на базе коммунального предприятия "Чугуевский городской центр первичной медико-санитарной помощи" при поддержке гуманитарных партнеров.

В рамках проекта жители громады, относящиеся к определенным уязвимым категориям, смогут получить ваучеры на приобретение необходимых лекарственных средств и медицинских изделий по назначению семейного врача после проведенной консультации.

Читайте также:

Обратиться за новым видом помощи могут граждане, относящиеся к следующим группам населения:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Дети до 12 лет; Граждане в возрасте от 60 лет; Люди с I–III группой инвалидности; Беременные женщины и кормящие матери.

Как получить ваучер на лекарства

Размер денежной помощи на покупку лекарств и медикаментов составит не более 1 800 грн. Согласно правилам программы, один ваучер предусмотрен для одного человека. При этом в перечень не входят препараты, предоставляемые в рамках государственной программы "Доступные лекарства".

Для получения ваучера гражданам необходимо обратиться к своему семейному врачу в коммунальном предприятии "Чугуевский городской центр первичной медико-санитарной помощи" и получить назначение после консультации.

В городском совете призвали граждан, относящихся к одной из определенных категорий, не откладывать обращение к семейному врачу, чтобы воспользоваться возможностью получить необходимую помощь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому и где доступна программа помощи при финансовой поддержке Норвегии. Такая возможность доступна для хозяйств одной из прифронтовых громад. В рамках программы украинцы смогут оформить гранты в размере 17 700 грн. Средства можно будет использовать на сельское хозяйство.

Также Новини.LIVE сообщали, кто сможет подать заявку на программу поддержки домохозяйств в размере 31 900 грн. Речь идет о предоставлении финансовой помощи на запуск бизнеса в несельскохозяйственном секторе. Выплаты предусмотрены для домохозяйств, которые непосредственно пострадали в результате обстрелов или вынужденного переселения.