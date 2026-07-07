Выплаты от Норвегии: как и где украинцы могут получить 17 700 грн в июле

Женщина держит карту и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

С 8 июля 2026 года в одной из громад прифронтовой области Украины стартует новая программа помощи при финансовой поддержке правительства Норвегии. В рамках этой программы граждане смогут оформить выплаты на сельскохозяйственные нужды в условиях войны.



Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на объявление организаторов.

Кому и где доступна программа помощи при поддержке Норвегии

Воспользоваться возможностью получить денежную поддержку на ведение хозяйства могут жители Перещепинской городской территориальной громады Самаровского района Днепропетровской области.

Предполагается, что в рамках программы домохозяйства смогут получить финансовые гранты в размере 400 долларов (выплаты будут производиться в гривневом эквиваленте, то есть 17 700 грн).

"Уважаемые жители Перещепинской городской территориальной громады! Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой поддержке правительства Норвегии проводит регистрацию на получение денежной помощи", — говорится в сообщении.

Согласно условиям программы, финансовую помощь можно будет использовать на:

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восстановление поголовья скота;

приобретение кормов для скота;

ветеринарные препараты;

материалы для восстановления помещений;

прочие связанные с этим расходы.

Принять участие в программе поддержки сельского хозяйства во время войны могут граждане, относящиеся к социально уязвимым категориям населения. Подавать заявки можно:

Семьям, возглавляемым женщинами; Домохозяйствам, недавно получившим статус переселенца (в течение последних шести месяцев) или сталкивающимся с острой нехваткой средств к существованию; Семьям, в составе которых есть граждане с I–III группой инвалидности; Домохозяйствам с беременными женщинами или детьми в возрасте до трех лет; Многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет; Домохозяйствам, возглавляемым одинокими гражданами.

Куда обращаться для оформления выплат и список документов

Граждане, подпадающие под вышеописанные условия программы, должны обратиться в установленные даты по адресу: г. Перещепино, ул. Шевченко, 48 (Перещепинский Центр культурных услуг).

Пункт регистрации для предоставления денежной помощи будет работать с 10:00 до 13:00 8, 9, 10 и 13 июля 2026 года.

Заявки можно будет подать при наличии следующих документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета (IBAN).

В городской территориальной громаде подчеркнули, что важно прийти в указанное время с полным пакетом документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле украинским домохозяйствам предоставлена возможность получить денежную помощь. Речь идет о программе предоставления населению грантов на запуск бизнеса в несельскохозяйственном секторе. Средства могут получить только те домохозяйства, которые пострадали в результате боевых действий или перемещения. Максимальный размер целевой денежной помощи составит 31 900 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в двух областях летом действует программа при финансовой поддержке правительства США, предусматривающая оказание помощи семьям, пострадавшим от негативных последствий войны. В ее рамках можно будет оформить выплату в размере 12 300 грн. Приоритет будет отдаваться семьям, переехавшим за последние 45 дней.