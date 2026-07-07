Виплати на ліки в Україні: хто і де може отримати ваучери на суму у 1 800 грн

Жінка тримає картку, ліки. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році жителі однієї з прифронтових громад мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку у купівлі необхідних медикаментів. У рамках дії відповідної програми соціально вразливим категоріям громадян, зокрема, матерям з дітьми, людям з інвалідністю та пенсіонерам, можна буде отримати ваучери на ліки.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на матеріали однієї з міських рад.

Хто і де може отримати фінансову допомогу на ліки

Йдеться про реалізацію проєкту, який втілюють у життя французька організація Première Urgence Internationale (PUI) спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

Проєкт діє на території Чугуївської громади Харківської області і покликаний забезпечити додатковою фінансовою підтримкою найбільш вразливі категорії населення. Ініціативу впроваджують на базі комунального підприємства "Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" за підтримки гуманітарних партнерів.

У межах проєкту жителі громади, які належать до визначених вразливих категорій, зможуть отримати ваучери на придбання необхідних лікарських засобів та медвиробів за призначенням сімейного лікаря після проведеної консультації.

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Звернутися за новим видом допомоги можуть громадяни, які належать до таких груп населення:

Внутрішньо-переміщені особи (ВПО); Діти до 12 років; Громадяни віком від 60 років; Люди з І-ІІІ групою інвалідності; Вагітні жінки та матері, які годують грудьми.

Як отримати ваучер на медикаменти

Розмір грошової допомоги на купівлю ліків та медикаментів становитиме не більш ніж 1 800 грн. Згідно з правилами програми, один ваучер передбачений для однієї особи. Водночас, до переліку не входять препарати, що забезпечуються в межах держпрограми "Доступні ліки".

Для того, щоб отримати ваучер, громадяни мають звернутися до свого сімейного лікаря до комунального підприємства "Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" та отримати призначення після консультації.

У міській раді закликали громадян, які належать до однієї з визначених категорій, не відкладати звернення до сімейного лікаря, щоб скористатися можливістю отримати необхідну допомогу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому і де доступна програма допомоги за фінансової підтримки Норвегії. Така можливість доступна для господарств однієї з прифронтових громад. У рамках програми українці зможуть оформити гранти у розмірі 17 700 грн. Кошти можна буде використати на сільське господарство.

Ще Новини.LIVE повідомляли, хто зможе подати заявку на програму підтримки домогосподарств у розмірі 31 900 грн. Йдеться про надання фіндопомоги на запуск бізнесу у позафермерському секторі. Виплати передбачені для домогосподарств, які безпосередньо постраждали через обстріли чи переміщення.