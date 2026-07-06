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Главная Финансы Выплаты ко Дню Независимости: в ПФУ дали важное разъяснение

Выплаты ко Дню Независимости: в ПФУ дали важное разъяснение

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 08:00
Выплаты ко Дню Независимости до 3 100 грн: в ПФУ уточнили важные нюансы
Женщина в вышиванке, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) разъяснили некоторые особенности начисления единовременной денежной помощи по случаю Дня Независимости Украины. Речь идет о выплатах для ряда категорий граждан в размере от 450 до 3 100 грн в августе 2026 года.

Об этом говорится в разъяснении ПФУ, передают Новини.LIVE.

Особенности начисления выплаты ко Дню Независимости в 2026 году

Как отметили в фонде, у многих получателей госпомощи может возникнуть вопрос, не сократится ли из-за поступления единовременной выплаты по случаю Дня Независимости Украины размер базовой социальной помощи, ведь по правилам некоторые выплаты могут считаться "доходом", от которого будет зависеть право на основную выплату.

В Пенсионном фонде пояснили, что для тех, кто имеет право на выплаты "до 24 августа", ничего не изменится в вопросе базовой социальной помощи. Там подчеркнули, что такая выплата относится к тем, которые не учитывают в среднемесячный совокупный доход семьи, принимаемый во внимание при расчете данного вида государственной поддержки.

"Согласно пункту 7 указанного Порядка, единовременные выплаты, полученные в течение одного календарного года, не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи, в том числе денежная выплата ко Дню Независимости Украины", — говорится в сообщении.

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Какие размеры помощи предусмотрены до 24 августа

В 2026 году помощь ко Дню Независимости, утвержденная постановлением правительства № 602, предусмотренная законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", в 2026 году будет начислена в следующем размере:

  1. 3 100 грн — для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;
  2. 1 000 грн — для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, детей заключенных в лагерях;
  3. 650 грн — для родственников погибших защитников, вдов и вдовцов умерших или погибших граждан, имеющих статус участника боевых действий;
  4. 450 грн — для участников войны, бывших узников концлагерей, принудительно вывезенных на работы, детей партизан.

Также граждане, имеющие инвалидность вследствие войны, получат выплаты в следующих размерах:

  • для I группы инвалидности — 3 100 грн;
  • для II группы инвалидности — 2 900 грн;
  • для III группы инвалидности — 2 700 грн.

По вопросу оформления выплат граждане могут обратиться лично в сервисные центры Пенсионного фонда или Центры предоставления административных услуг, подать запрос дистанционно через портал ПФУ.

Как сообщали Новини.LIVE, в настоящее время продолжается процесс предоставления финансовой помощи жителям прифронтовой Сумской области. Они могут получить многоцелевую помощь в размере 10 800 грн на одного человека. В частности, домохозяйству из пяти человек начислят сумму в размере 54 000 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, кто этим летом может присоединиться к программе, реализуемой при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. В ее рамках украинцы получат выплаты в размере до 12 300 грн. Присоединиться к программе могут жители громад Черниговской области или Шосткинского района, пострадавшие от войны.

деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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