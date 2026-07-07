Выплаты домохозяйствам: кто из украинцев может оформить помощь до 31 900 грн

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года украинские граждане смогут принять участие в программе по предоставлению денежной помощи населению для открытия бизнеса в несельскохозяйственной сфере. Выплаты призваны обеспечить защиту доходов домохозяйств, пострадавших в результате боевых действий или перемещения.

О том, кому предусмотрена возможность получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может получить финансовую помощь летом

Речь идет о реализации проекта "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь громадам с высоким уровнем риска", который расширил географию охвата. Инициативу воплощают в жизнь благотворительная организация "Щедрик" и благотворительный фонд "Право на защиту" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

В рамках проекта граждане, у которых есть идеи для собственного дела, могут получить средства на их реализацию. Предусматривается предоставление денежной помощи домохозяйствам, у которых обеспечены базовые потребности, на покупку необходимых товаров и поддержание или восстановление прежних источников дохода.

"Если у вас есть другая бизнес-идея или вы планируете возобновить собственное дело в сфере несельскохозяйственной деятельности — заполняйте анкету уже сейчас", — говорится в сообщении организаторов.

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Принять участие в проекте смогут граждане, которые:

В течение последних шести месяцев переместились с временно оккупированных, прифронтовых территорий или районов ведения активных боевых действий и имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или были эвакуированы; За последние 45 дней в семье появились раненые или погибшие; В течение последних 45 дней в результате обстрелов было повреждено жилье, бизнес или утрачена возможность осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Размер денежной помощи и порядок подачи заявки

Список громад и районов, где реализуется проект, а также виды деятельности, на которые распространяется помощь, можно узнать, заполнив специальную анкету.

После прохождения анкетирования у заявителей появится шанс получить в рамках проекта "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь громадам с высоким уровнем риска" целевую денежную помощь в размере до 31 900 грн.

В то же время организаторы отметили, что гуманитарная помощь будет предоставлена бесплатно, однако сам факт прохождения анкетирования не может служить гарантией получения средств.

Вся предоставленная информация будет обработана в соответствии с принципами защиты персональных данных, и в итоге будет принято решение о возможности оказания помощи.

Подробности о данном проекте можно узнать по следующим контактам:

0 800 337 845;

073 733 78 45;

099 733 78 45.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле жители одной из областей могут получить финансовую помощь на развитие сельского хозяйства. В рамках новой программы будет предоставлена помощь в размере около 18 000 грн. В частности, средства можно будет использовать на покупку семян, удобрений, инвентаря, систем полива и теплиц.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы получат выплаты ко Дню Независимости Украины в размере от 450 до 3 100 грн в августе. В то же время в ПФУ ответили на вопрос, не сократится ли из-за такой единовременной выплаты сумма базовой социальной помощи, поскольку по правилам некоторые поступления могут расцениваться как "доход" и влиять на основную выплату.