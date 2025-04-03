Повлияют ли пошлины США на валютный рынок в Украине - ответ банкира

Валютная турбулентность — как изменится курс из-за пошлин США
Финансовый рынок в Украине не претерпит особых изменений из-за новой экономической политики США. Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, почему введенные Дональдом Трампом пошлины на импорт товаров пока не затронут украинскую экономику.
Об этом он рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.
Новые пошлины США — как повлияют на курс гривны
По словам Фурсы, сейчас курс гривны из-за войны держится благодаря макроэкономической западной поддержке. Пока она есть — курс будет держаться, поэтому особых движений не будет.
"Но когда инфляция есть в США, то мы эту инфляцию "импортируем". Это будет давить на цены и в Украине. Плюс, если решение Трампа действительно спровоцирует мировой финансовый кризис, мы точно попадем под влияние, но оно будет ограничено из-за войны", — рассказал он.
Фурса отметил, что когда возникает кризис, то из таких стран, как Украина, "убегают" деньги.
"У нас, на самом деле, деньги, которые хотели "убежать", то они уже "убежали" из-за войны и неопределенности", — отметил эксперт.
При этом своим решением ввести пошлины в 10% пошлин на импорт из других стран, Дональд Трамп может спровоцировать кризис в самих США.
"Это масштабная торговая война, вероятно, она приведет к глобальному экономическому кризису и рецессии в США. Что-то вроде мирового экономического и финансового кризиса в 2008 году", — подчеркнул Сергей Фурса.
Что известно о новых пошлинах США
2 апреля лидер Белого дома Дональд Трамп объявил о новых таможенных тарифах, которые коснутся многих стран мира. Как пояснил президент США, новая экономическая политика поможет вернуть стране и ее людям богатство.
Известно, что размер минимального тарифа установлен на уровне 10%. Этот показатель будет действовать для:
- Украины;
- Великобритании;
- Бразилии;
- Австралии;
- Турции и тому подобное.
Для ряда стран из Европейского Союза тариф будет на уровне 20%, для Японии — 24%, для Южной Кореи — 25%, для Индии — 26%, для Китая — 34%.
Тем временем в Китае крайне недовольны действиями президента США Дональда Трампа. Пекин уже призвал политика отказаться от новых торговых пошлин, пообещав прибегнуть к жестким контрмерам.
Ранее мы рассказывали, что Датское агентство по международному развитию выплатит украинцам новую финансовую помощь. Известно, о каких суммах идет речь.
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