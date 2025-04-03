Повлияют ли пошлины США на валютный рынок в Украине - ответ банкира

Люди проходят мимо обменника. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Финансовый рынок в Украине не претерпит особых изменений из-за новой экономической политики США. Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса объяснил, почему введенные Дональдом Трампом пошлины на импорт товаров пока не затронут украинскую экономику.

Об этом он рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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По словам Фурсы, сейчас курс гривны из-за войны держится благодаря макроэкономической западной поддержке. Пока она есть — курс будет держаться, поэтому особых движений не будет.

"Но когда инфляция есть в США, то мы эту инфляцию "импортируем". Это будет давить на цены и в Украине. Плюс, если решение Трампа действительно спровоцирует мировой финансовый кризис, мы точно попадем под влияние, но оно будет ограничено из-за войны", — рассказал он.

Фурса отметил, что когда возникает кризис, то из таких стран, как Украина, "убегают" деньги.

"У нас, на самом деле, деньги, которые хотели "убежать", то они уже "убежали" из-за войны и неопределенности", — отметил эксперт.

При этом своим решением ввести пошлины в 10% пошлин на импорт из других стран, Дональд Трамп может спровоцировать кризис в самих США.

"Это масштабная торговая война, вероятно, она приведет к глобальному экономическому кризису и рецессии в США. Что-то вроде мирового экономического и финансового кризиса в 2008 году", — подчеркнул Сергей Фурса.

Что известно о новых пошлинах США

2 апреля лидер Белого дома Дональд Трамп объявил о новых таможенных тарифах, которые коснутся многих стран мира. Как пояснил президент США, новая экономическая политика поможет вернуть стране и ее людям богатство.

Известно, что размер минимального тарифа установлен на уровне 10%. Этот показатель будет действовать для:

Украины;

Великобритании;

Бразилии;

Австралии;

Турции и тому подобное.

Для ряда стран из Европейского Союза тариф будет на уровне 20%, для Японии — 24%, для Южной Кореи — 25%, для Индии — 26%, для Китая — 34%.

Тем временем в Китае крайне недовольны действиями президента США Дональда Трампа. Пекин уже призвал политика отказаться от новых торговых пошлин, пообещав прибегнуть к жестким контрмерам.

Ранее мы рассказывали, что Датское агентство по международному развитию выплатит украинцам новую финансовую помощь. Известно, о каких суммах идет речь.