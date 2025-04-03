Чи вплинуть мита США на валютний ринок в Україні — відповідь банкіра

Люди проходять повз обмінник. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Фінансовий ринок в Україні не зазначає особливих змін через нову економічну політику США. Економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, чому запроваджені Дональдом Трампом мита на імпорт товарів наразі не загрожують українській економіці.

Про це він розповів в етері програми Ранок.LIVE.

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За словами Фурси, наразі курс гривні через війну тримається завдяки макроекономічній західній підтримці. Поки вона є — курс триматиметься, тому особливих рухів не буде.

"Але коли інфляція є у США, то ми цю інфляцію "імпортуємо". Це тиснутиме на ціни і в Україні. Плюс, якщо рішення Трампа дійсно спровокує світову фінансову кризу, ми точно потрапимо під вплив, але він буде обмежений через війну", — розповів він.

Фурса зауважив, що коли виникає криза, то з таких країн, як Україна, "втікають" гроші.

"У нас, насправді, гроші, які хотіли "втекти", то вони вже "втекли" через війну і невизначеність", — зауважив експерт.

При цьому своїм рішенням запровадити мита у 10% мит на імпорт з інших країн Дональд Трамп може спровокувати кризу у самих США.

"Це масштабна торгівельна війна, ймовірно, вона призведе до глобальної економічної кризи і рецесії у США. Щось на кшталт світової економічної та фінансової кризи у 2008 році", — підкреслив Сергій Фурса.

Що відомо про нові мита США

2 квітня лідер Білого дому Дональд Трапм оголосив про нові митні тарифи, які торкнуться багатьох країн світу. Як пояснив президент США, нова економічна політика допоможе повернути країні та її людям багатство.

Відомо, що розмір мінімального тарифу встановлено на рівні 10%. Цей показник діятиме для:

України;

Великої Британії;

Бразилії;

Австралії;

Туреччини тощо.

Для низки країн з Європейського Союзу тариф буде на рівні 20%, для Японії — 24%, для Південної Кореї — 25%, для Індії — 26%, для Китаю — 34%.

Тим часом у Китаї вкрай незадоволені діями президента США Дональда Трампа. Пекін вже закликав політика відмовитися від нових торгівельних мит, пообіцявши вдатися до жорстких контрзаходів.

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