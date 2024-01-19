Інфляція в Україні — чи зростуть ціни на продукти

Люди купують продукти харчування на ринку. Фото: Новини.LIVE

У 2024 році прогнозується, що інфляція в Україні дещо зросте, порівняно з минулим роком. Через це ціни на продукти харчування підвищаться ще більше.

Про це розповів економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса в етері Громадського радіо.

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Чому вартість продуктів може зрости

За словами експерта, ціни на борщовий набір протягом 2024 року можуть зрости.

"Коли щось не вдається зберігати, наприклад овочі, то це створює дефіцит у зимовий період. Власне, це і сталося, тому ми й бачимо певні цінові коливання. Це природно", — зауважив Фурса.

Також він розповів, що інфляція у 2024 році може зрости, проте все ще буде у контрольованих рамках.

"Цього року очікується, що інфляція буде дещо вищою — у межах 10%… Динаміка буде більшою, ціни зростатимуть більше, ніж торік. Але інфляція залишатиметься під контролем. Сезонність цін, скоріш за все, ми також спостерігатимемо, але, думаю, що ринок адаптується, тому коливання будуть меншими, ніж у 2023 році", — підсумував експерт.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2022 році інфляція в Україні становила 26%, але уже до кінця 2023 року вона суттєво знизилася, до 5%. За даними Держстату, у грудні споживчі ціни підвищилися на 0,7% проти листопада 2023 року.

Також ми проаналізували ціни на овочі в Україні у січні та порівняли вартість цих продуктів у 2024 році. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни на м'ясо та м'ясні продукти.