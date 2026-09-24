Укрпошта запустила бесплатную доставку: на каких покупках можно сэкономить

Отделение Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут сэкономить на доставке покупок из Kasta. Укрпошта и онлайн-магазин запустили совместную акцию, в рамках которой доставка товаров почтовым оператором будет стоить 0 грн. Акция распространяется на миллионы товаров и будет действовать до 1 ноября 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрпошту.

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Сколько можно сэкономить на доставке

Отныне покупатели товаров на Kasta могут получать заказы через Укрпошту бесплатно. Предложение распространяется на более чем 10 млн товаров, среди которых одежда, обувь, косметика, электроника и товары для дома.

То есть при оформлении заказа покупателю не нужно отдельно оплачивать доставку Укрпоштой — ее стоимость по условиям акции составляет 0 грн.

Заказ можно получить в отделениях Укрпошти по всей Украине. В дальнейшем компании планируют добавить возможность получения посылок через почтоматы и другие пункты выдачи.

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Как получить бесплатную доставку

Чтобы воспользоваться предложением, нужно выбрать товар на Kasta, перейти к оформлению заказа и среди доступных способов доставки выбрать Укрпошту.

Важно, что акция распространяется только на товары, для которых доступна доставка Укрпоштой. Если для конкретного товара такого способа доставки нет, воспользоваться бесплатной доставкой не получится.

Предложение действует до 1 ноября 2026 года. Таким образом, при заказе товаров на Kasta до этой даты можно не добавлять к стоимости покупки плату за доставку, если выбранный товар поддерживает соответствующий способ получения.

Почему это важно для кошелька

Для покупателя это означает простую экономию: итоговая сумма заказа будет меньше на ту сумму, которую в обычных условиях пришлось бы заплатить за доставку.

Особенно это может быть заметно при недорогих покупках, когда доставка составляет значительную часть всей суммы заказа. Например, если товар стоит 500 грн, а доставка в обычных условиях добавляет ещё несколько десятков гривен, то благодаря акции покупатель оставляет эти деньги в своём бюджете.

При этом получить заказ можно в отделениях Укрпошти по всей стране. По данным компании, на многих направлениях посылки могут прибывать уже на следующий день.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрпошта изменила порядок работы отделений. Теперь в городских отделениях клиенты могут воспользоваться "Экспресс-окнами", если нужно быстро отправить или забрать посылку. Такой порядок уже действует в более чем 90% отделений с несколькими операционными окнами.

Также Новини.LIVE писали, что Укрпошта передает данные о наложенном платеже, из-за чего регулярные продавцы могут попасть в поле зрения налоговой. В то же время разовая продажа собственной вещи не означает автоматического начисления налога. Для тех, кто регулярно продает товары с наложенным платежом, важно сохранять подтверждения происхождения средств и характера продаж.