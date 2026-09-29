Укрпошта 2.0 добавила новые функции: что можно сделать с посылкой

Отделение Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Украинцам расширили возможности управления посылками через приложение Укрпошта 2.0. Пользователи могут не только оформлять отправления, но и оплачивать посылки и наложенный платеж прямо со смартфона. Кроме того, через приложение доступны переадресация, изменение данных получателя и продление срока хранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального директора Укрпошти Игоря Смилянского.

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Что можно сделать в приложении Укрпошта 2.0

Мобильное приложение Укрпошта 2.0 постепенно объединяет основные операции с почтовыми отправлениями. На официальной странице компании указано, что пользователи могут управлять посылкой без посещения отделения.

В частности, в приложении доступны:

оформление посылки;

оформление письма;

переадресация отправления;

изменение данных получателя;

оформление доверенности другому лицу на получение посылки или письма, если это разрешено для конкретного отправления;

оплата посылки;

оплата наложенного платежа;

уплата таможенных сборов за международные отправления;

продление срока хранения посылки.

Отдельно в Укрпоште отмечают, что через приложение можно изменить сумму денежного перевода наложенного платежа, если она была указана неверно. В то же время добавить наложенный платеж к отправлению, в котором его изначально не было, невозможно.

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Как работает переадресация

Если посылку нужно получить в другом месте, ее можно переадресовать в другое отделение, почтомат или заказать курьерскую доставку.

По информации Укрпошти, стандартная переадресация через приложение является бесплатной. Воспользоваться ею можно один раз до момента вручения отправления.

Также пользователи могут изменять контактные данные получателя — в частности, имя, фамилию и номер телефона. Такое изменение в уже оформленном отправлении не требует дополнительной оплаты.

Как долго хранится посылка

Если забрать отправление сразу не получается, в приложении можно продлить срок его хранения.

Бесплатный срок составляет:

в городе — 7 дней;

в селе — 14 дней.

После этого срок можно продлить за отдельную плату. Для внутренних отправлений максимальный срок хранения может составлять до 28 дней, а для международных — до 60 дней.

Таким образом, часть операций, для которых раньше нужно было обращаться к сотруднику отделения, можно выполнить самостоятельно со смартфона. Это касается не только отслеживания посылки, но и платежей, а также изменения параметров доставки.

Что изменится в октябре

В течение октября Укрпошта также объявила о бесплатной переадресации отправлений. При этом изменить адрес доставки можно не только во время транспортировки посылки в отделение, но и после ее прибытия.

Для пользователей это означает возможность изменить место получения, если планы изменились или забрать посылку в исходном отделении стало неудобно.

В то же время на официальной странице Укрпошти сейчас указано общее правило: переадресация через приложение является бесплатной и доступна один раз до момента вручения. Поэтому для конкретного отправления стоит проверять доступную опцию непосредственно в приложении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрпошта обновила тарифы на доставку посылок. Часть отправлений стала дешевле, в частности для клиентов в сельской местности. В то же время для отдельных услуг тарифы выросли, поэтому конечная стоимость доставки зависит от выбранного способа получения.

Также Новини.LIVE писали, что Укрпочта упростила продажи украинцев за границу. Компания внедрила важные изменения для продавцов, отправляющих товары международным покупателям. Новые возможности должны упростить оформление и отправку таких посылок.