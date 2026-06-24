Мошенники в TikTok: как им удалось выманить у украинцев 1 млн гривен

Человек закрыл лицо руками, парень держит смартфон. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине разоблачили организованную группу мошенников, которые обманули граждан на сумму свыше 1 миллиона гривен. Деньги аферисты выманивали во время прямых эфиров в одной из социальных сетей. Стало известно, какую схему организовали злоумышленники.

Подробнее об этом рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Что произошло

По данным полиции, злоумышленники организовывали онлайн-трансляции в TikTok, во время которых выдавали себя за представителей известных благотворительных организаций, среди которых:

Фонд Елены Зеленской;

платформа UNITED24;

фонд Повернись живим;

Червоний Хрест;

ЮНИСЕФ.

В своих трансляциях мошенники предлагали украинцам якобы оформить денежную помощь, предоставив личные и банковские данные. Так мошенники получали доступ к конфиденциальной информации и списывали деньги со счетов своих жертв. Им удалось выманить более 1 миллиона гривен.

Что нужно знать украинцам

Правоохранители призывают граждан внимательно относиться к любым сообщениям о финансовой помощи, которые распространяются через неофициальные каналы. Речь идет о социальных сетях, мессенджерах и сторонних сайтах.

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"Важно помнить: международные гуманитарные организации и благотворительные фонды никогда не запрашивают CVV-код, PIN-код, пароли или другие данные доступа к банковским счетам. Они также не требуют уплаты комиссий или каких-либо платежей за регистрацию или получение помощи", — говорится в сообщении.

К тому же не стоит забывать, что регистрация на получение финансовой помощи, если её предоставляют официальные организации, никогда не происходит через TikTok или другие неофициальные платформы. Доступ ко всем заявкам предоставляется кандидатам на проверенных официальных ресурсах.

Населению рекомендуют не открывать подозрительные ссылки и не передавать банковские данные другим лицам. А всю информацию о денежных выплатах необходимо проверять на официальных сайтах организаций или государственных учреждений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мошенники предлагают украинцам заоблачные суммы за онлайн-работу. Пользователей соцсетей, которые заинтересуются таким предложением, просят сначала перевести деньги или что-то купить. Известно, каким объявлениям в интернете не стоит верить.

Еще Новини.LIVE писали, что из-за мошенников в опасности оказались будущие водители. Так, аферисты активно предлагают тем, кто планирует получить водительские права, работу не официально, а за деньги. Злоумышленники "гарантируют", что выдадут легитимный документ с регистрацией во всех необходимых базах данных.