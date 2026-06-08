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Главная Финансы Работа онлайн: ПриватБанк предупредил клиентов о мошенничестве

Работа онлайн: ПриватБанк предупредил клиентов о мошенничестве

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 17:37
В ПриватБанке предупредили о новой мошеннической схеме: как не потерять деньги из-за лайков
Отделение ПриватБанка, человек с телефоном в руке. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы в мессенджерах часто начали получать сообщения с предложениями заоблачных гонораров за простую работу в Интернете. Однако в большинстве случаев это обычные мошенники, единственная цель которых — завладеть личной и финансовой информацией граждан.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка в рассылке своим клиентам, передают Новини.LIVE.

Какую работу предлагают мошенники

Обычно, как пояснили в финучреждении, в объявлениях мошенники предлагают хорошие заработки за простую работу, которая заключается в том, чтобы проставлять лайки или оставлять отзывы на страницах отелей, в профилях тех или иных компаний, под видео и тому подобное. Людям обещают по 30, а иногда и по 150 грн за каждое взаимодействие.

Тем, кто заинтересовался таким "вкусным" предложением, поступает просьба перевести деньги или что-то купить.

Шахраї
Мошеннические предложения работы. Фото: скриншот

Какие объявления лучше игнорировать

В сообщениях с такими предложениями вас должно насторожить:

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  1. Обращение с неизвестного или зарубежного номера.
  2. Обращение от имени известных компаний: Instagram, Tik Tok, YouTube, Spotify, Linkedin, Airbnb, Prom, Rozetka и др.
  3. Приглашения в закрытые группы и несложные задания, за которые платят деньги (поставить лайк, оставить отзыв и т.д.).
  4. Предложение легкого заработка: неполная занятость и высокая оплата.

В ПриватБанке призвали игнорировать сообщения, которые содержат хотя бы один из перечисленных признаков. Это нереалистичные предложения, грозящие потерей денег.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о лимитах на карточные переводы в ПриватБанке. Ограничения применяются как для отправки, так и для получения средств. Однако, предоставив необходимые документы, их можно увеличить.

Также Новини.LIVE писали, какую комиссию взимает ПриватБанк за пополнение мобильного. Финансовое учреждение предлагает несколько вариантов для перевода средств мобильному оператору. Каждый из них предусматривает дополнительную оплату за услугу.

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ПриватБанк работа мошенничество
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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