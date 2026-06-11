Украинцев предупредили об опасности покупок без чека: почему не стоит верить обещаниям продавцов

Продавец в супермаркете, оплата картой, чек в руке. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE.

После оплаты товара продавец обязан сразу выдать кассовый чек. Если же вам отказывают, ссылаясь на "технический сбой" или внезапные "проблемы с кассой", от покупки лучше отказаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Госспецсвязи.

Без фискального чека покупатель автоматически становится беззащитным. Если окажется, что товар бракованный, без чека вернуть его или сдать в гарантийный ремонт будет невозможно. Доказать факт оплаты тоже не удастся, особенно если покупку делали в интернете.

Запомните: объяснения типа "касса не работает", "технический сбой" или "чек пришлем позже" являются опасным сигналом.

Верить на слово в таких ситуациях не стоит. Как только средства окажутся у продавца, обещанного подтверждения вы можете так и не дождаться.

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Особенно опасно это при онлайн-шопинге, где мошенники массово создают поддельные копии известных интернет-магазинов для сбора данных чужих банковских карт и выманивания предоплаты.

Чтобы защитить свои сбережения, придерживайтесь простых правил:

Тщательно анализируйте контакты компании и отзывы. Ищите комментарии покупателей на независимых сторонних форумах, поскольку на самом сайте магазина они часто оказываются фальшивыми.

Выбирайте исключительно наложенный платеж. Оплата непосредственно в отделении почты после осмотра посылки — это единственный надежный способ не потерять деньги.

Никогда не вводите реквизиты карты на сомнительных страницах, особенно если перешли туда по случайной ссылке из социальных сетей.

Как сообщали Новости.LIVE, клиенты ПриватБанка смогут получать цифровые фискальные чеки прямо в приложении "Приват24". Речь идет о новом пилотном проекте "еЧек", который позволяет сохранять все покупки в электронном виде без бумажных квитанций.

Также Новини.LIVE сообщали, что в украинских кафе и ресторанах могут добавлять в чек оплату за работу генератора. Это связано с тем, что заведения вынуждены работать во время отключений света. Если клиента заранее не предупредили — это является нарушением.