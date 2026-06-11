Украинцев предупредили об опасности покупок без чека: почему не стоит верить обещаниям продавцов

Можно остаться без товара и денег: главное правило безопасных покупок
После оплаты товара продавец обязан сразу выдать кассовый чек. Если же вам отказывают, ссылаясь на "технический сбой" или внезапные "проблемы с кассой", от покупки лучше отказаться.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Госспецсвязи.
Без фискального чека покупатель автоматически становится беззащитным. Если окажется, что товар бракованный, без чека вернуть его или сдать в гарантийный ремонт будет невозможно. Доказать факт оплаты тоже не удастся, особенно если покупку делали в интернете.
Запомните: объяснения типа "касса не работает", "технический сбой" или "чек пришлем позже" являются опасным сигналом.
Верить на слово в таких ситуациях не стоит. Как только средства окажутся у продавца, обещанного подтверждения вы можете так и не дождаться.
Особенно опасно это при онлайн-шопинге, где мошенники массово создают поддельные копии известных интернет-магазинов для сбора данных чужих банковских карт и выманивания предоплаты.
Чтобы защитить свои сбережения, придерживайтесь простых правил:
- Тщательно анализируйте контакты компании и отзывы. Ищите комментарии покупателей на независимых сторонних форумах, поскольку на самом сайте магазина они часто оказываются фальшивыми.
- Выбирайте исключительно наложенный платеж. Оплата непосредственно в отделении почты после осмотра посылки — это единственный надежный способ не потерять деньги.
- Никогда не вводите реквизиты карты на сомнительных страницах, особенно если перешли туда по случайной ссылке из социальных сетей.
Как сообщали Новости.LIVE, клиенты ПриватБанка смогут получать цифровые фискальные чеки прямо в приложении "Приват24". Речь идет о новом пилотном проекте "еЧек", который позволяет сохранять все покупки в электронном виде без бумажных квитанций.
Также Новини.LIVE сообщали, что в украинских кафе и ресторанах могут добавлять в чек оплату за работу генератора. Это связано с тем, что заведения вынуждены работать во время отключений света. Если клиента заранее не предупредили — это является нарушением.