Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине узаконили домашних работников — ключевые изменения arrow

В Украине узаконили домашних работников — ключевые изменения

23 мая 2024 11:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа домашним работником в Украине — президент подписал закон
Домашняя работница. Фото: respektpersonal.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине новое законодательство станет официально регулировать работу домашних работников. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Правила и условия домашнего труда

Речь идет о проекте закона №5695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию труда домашних работников, целью которого является сократить уровень незадекларированного труда.

Так, новый закон будет определять статус домашнего работника. Благодаря этому такие работники смогут наравне с другими накапливать стаж, который будет официально отражен в трудовой книге. На основе этого граждане смогут в будущем рассчитывать на законную пенсию с наступлением соответствующего возраста.

Документ содержит новые понятия и правила, касающиеся выполнения гражданами домашней работы:

  • домашний работник — является физическим лицом, выполняющим домашний труд, предусмотренный трудовыми отношениями с работодателем;
  • домашний труд — называется работа, выполняемая гражданином в рамках трудового договора (контракта) для обслуживания домохозяйства;
  • не подлежит понятию "домашний труд" работа для домохозяйства, которая выполняется нерегулярно и не превышает 40 часов в месяц;
  • запрещено принимать на работу в качестве домашних работников лиц младше 16 лет.

Заключение трудовых отношений

Работодатели должны заключать с домашними работниками трудовые договоры, где будут определяться права и обязанности сторон. Они также будут являться основанием для допуска домашних работников к работе. В свою очередь, работодатель должен обратиться в центральный орган исполнительной власти, занимающийся госполитикой по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование с уведомлением о намерении принять на работу домашнего работника.

Трудовые договоры должны заключаться в письменной форме в двух экземплярах. Документы будут иметь одинаковую юридическую силу и сохраняться у каждой из сторон.

В частности, трудовой договор может содержать информацию о возможности платного или безвозмездного предоставления жилья домашнему работнику.

В случае увольнения домашнего работника работодатель должен об этом сообщить в 14-дневный срок, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Однако следует отметить, что работодатели домашних работников могут уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование на добровольной основе.

Соответствующий документ вступит в законную силу через три месяца со дня опубликования.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине, несмотря на сезонность и военное положение, работодатели активно ищут работников "Сферы обслуживания". В частности, официантам максимально готовы платить до 75 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Украине большинство компаний планируют повышать уровень оплаты труда для своих сотрудников в 2024 году. В основном уровень заработной платы может возрасти на 15%.

Владимир Зеленский
работа
законопроект
рынок труда
домашние работники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ