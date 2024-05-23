Робота домашнім працівником в Україні — президент підписав закон

Домашня працівниця. Фото: respektpersonal.com.ua

В Україні нове законодавство почне офіційно регулювати роботу домашніх працівників. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Правила та умови домашньої праці

Йдеться про проєкт закону №5695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників, що має на меті скоротити рівень незадекларованої праці.

Так, новий закон визначатиме статус домашнього працівника. Завдяки цьому такі працівники зможуть на рівні з іншими накопичувати стаж, що буде офіційно відображено у трудовій книзі. На основі цього громадяни зможуть у майбутньому розраховувати на законну пенсію з настанням відповідного віку.

Документ містить нові поняття та правила, що стосуються виконання громадянами домашньої роботи:

домашній працівник — є фізичною особою, яка виконує домашню працю, передбачену трудовими відносинами з роботодавцем;

домашня праця — називається робота, яку виконує громадянин в рамках трудового договору (контракту) задля обслуговування домогосподарства;

не підлягає під поняття "домашня праця" робота для домогосподарства, яка виконується нерегулярно і не перевищує 40 годин за місяць;

заборонено приймати на роботу як домашніх працівників осіб, яким менше 16 років.

Укладення трудових відносин

Роботодавці муситимуть укладати з домашніми працівниками трудові договори, де визначатимуться права та обов’язки сторін. Вони також будуть підставою для допуску домашніх працівників до роботи. Своєю чергою, роботодавець має звернутися у центральний орган виконавчої влади, що займається держполітикою з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування з повідомленням про намір прийняти на роботу домашнього працівника.

Трудові договори мають укладатися у письмовій формі у двох примірниках. Документи матимуть однакову юридичну силу і зберігатимуться у кожної зі сторін.

Зокрема, трудовий договір може містити інформацію про можливість платного чи безоплатного надання житла домашньому працівнику.

У разі звільнення домашнього працівника роботодавець має про це повідомити у 14-денний термін, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Проте, варто зауважити, що роботодавці домашніх працівників можуть сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування на добровільній основі.

Відповідний документ набере законної сили через три місяці з дня опублікування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні, незважаючи на сезонність та воєнний стан, роботодавці активно шукають працівників "Сфери обслуговування". Зокрема, офіціантам максимально готові платити до 75 тис. гривень.

Також ми писали про те, в Україні більшість компаній планують підвищувати рівень оплати праці для своїх співробітників у 2024 році. В основному рівень заробітної плати може зрости на 15%.