Цена за 1 г золота в Украине на 3 сентября 2024 года

Золотой слиток в руке. Фото: Akos Stiller/Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото на протяжении веков занимало важное место в истории человечества. Этот драгоценный металл высоко ценился во все времена — от древних египтян до современности, от ювелирных изделий до монет. Сегодня золото остается одним из самых ценных элементов в мире благодаря своим уникальным и удивительным свойствам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.

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Интересные факты о золоте

Большинство извлекаемого золота хранится в виде слитков. Однако золото широко используется в ювелирных изделиях как в чистом виде, так и в составе сплавов. Термин "карат" означает количество золота в сплаве. 24-каратное золото — чистое, но оно очень мягкое. Поэтому чаще используются сплавы 18 и 9 карат, обладающие большей прочностью.

Морская вода содержит около 4 г золота на 1 млн тонн воды. В целом, это огромное количество этого драгоценного металла, хранящееся в океанах. Впрочем, из-за того, что его концентрация очень низкая, попытки получить это золото всегда терпели неудачу.

Золото было известно с доисторических времен. Это был один из первых металлов, которые люди стали обрабатывать. Потому что его можно найти в виде самородков или частиц в руслах ручьев.

Посмертная маска Тутанхамона, скончавшегося в 1323 году до нашей эры, содержала 100 кг золота. Царские могилы древнего Ура (один из древнейших шумерских городов-государств), процветавшего с 3800 по 2000 год до нашей эры, также содержали золотые предметы.

Чистое золото плавится при 1064,43 °C и кипит при 2856,1 °C. Даже при нормальных температурах золото очень мягкое. Один грамм золота можно расплющить до квадратного метра листа, который настолько тонок, что пропускает свет. Поэтому золото использовали в качестве защитной пленки на забралах скафандров.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине ломбарды предоставляют услуги всем совершеннолетним, желающим заложить или продать золотые изделия. Тем не менее, цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они учитывают только стоимость металла, не включая работы ювелира.

Ломбарды принимают изделия с драгоценными камнями, но оценивают их исключительно по весу золота, а проба изделия имеет второстепенное значение, поскольку качество проверяется на месте.

Большинство золотых изделий можно заложить в ломбард, но есть исключения: самородки, зубопротезы, металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, лабораторные детали и полуфабрикаты для ювелирных изделий.

Если планируется продажа украшения, а не его залог, лучше заранее сообщить об этом, чтобы получить более выгодное предложение. Рекомендуется также очистить изделие от грязи перед визитом.

Цены на золото могут отличаться в разных ломбардах, поэтому следует сравнить предложения нескольких точек. При себе нужно иметь паспорт для подтверждения возраста.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 292,89 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 283,01 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 259,96 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 057,55 грн/грамм.

375 проба: 1 190,94 грн/грамм.

500 проба: 1 587,92 грн/грамм.

583 проба: 1 851,51 грн/грамм.

585 проба: 1 857,86 грн/грамм.

750 проба: 2 381,87 грн/грамм.

900 проба: 2 858,25 грн/грамм.

916 проба: 2 909,06 грн/грамм.

958 проба: 3 123,04 грн/грамм.

999 проба: 3 256,70 грн/грамм.

999,9 проба: 3 259,63 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 045 грн/грамм.

375 проба: 1 278,18 грн/грамм.

500 проба: 1 710,28 грн/грамм.

583 проба: 2 044,93 грн/грамм.

585 проба: 2 069,17 грн/грамм.

750 проба: 2 623,07 грн/грамм.

900 проба: 3 203,68 грн/грамм.

916 проба: 3 207,99 грн/грамм.

958 проба: 3 453,54 грн/грамм.

999 проба: 3465,18 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине . Еще мы собрали цены на чермет , латунь и алюминий .