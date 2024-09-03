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В Украине рухнули цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 сентября 2024 года
Уборка в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В начале сентября цены на пшеницу в Украине начали стремительно падать. При этом, как отмечают аналитики, на стоимость этой зерновой культуры оказывал давление мировой тренд снижения цен. В большинстве своем он отражался на рынке фуражной пшеницы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 3 сентября.

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По состоянию на 3 сентября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 395 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 сентября 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 3 сентября. Фото: tripoli.land

Цена пшеницы в течение последней недели демонстрировала нисходящий тренд. За семь дней стоимость этой зерновой культуры упала на 1,6%. В понедельник, 26 августа, одна тонна пшеницы оценивалась в 7 519 грн, что составляло недельный максимум. В течение нескольких дней цены на зерновую культуру постоянно падали. В пятницу, 30 августа, цена пшеницы упала до своего недельного минимума в 7 391 грн за тонну. Впрочем, уже на следующий день, 31 августа, цена на нее несколько скорректировалась — до 7395 грн за тонну. На данный момент средние цены на пшеницу остаются на этом уровне.

Цены на тонну пшеницы в сентябре
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак указывает на значительные потери аграрного сектора Украины из-за российского вторжения. Среди основных убытков он отмечает обстрелы сельскохозяйственных земель, потерю активов, блокаду портов, разрушение портовой инфраструктуры и хищение зерна русскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна сои, ячменя и кукурузы в Украине.

сельское хозяйство деньги Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии пшеница

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