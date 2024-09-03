Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 сентября 2024 года

В Украине рухнули цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в сентябре
В начале сентября цены на пшеницу в Украине начали стремительно падать. При этом, как отмечают аналитики, на стоимость этой зерновой культуры оказывал давление мировой тренд снижения цен. В большинстве своем он отражался на рынке фуражной пшеницы.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 3 сентября.
По состоянию на 3 сентября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 395 грн за тонну вместе с НДС.
Цена пшеницы в течение последней недели демонстрировала нисходящий тренд. За семь дней стоимость этой зерновой культуры упала на 1,6%. В понедельник, 26 августа, одна тонна пшеницы оценивалась в 7 519 грн, что составляло недельный максимум. В течение нескольких дней цены на зерновую культуру постоянно падали. В пятницу, 30 августа, цена пшеницы упала до своего недельного минимума в 7 391 грн за тонну. Впрочем, уже на следующий день, 31 августа, цена на нее несколько скорректировалась — до 7395 грн за тонну. На данный момент средние цены на пшеницу остаются на этом уровне.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерна
Экономист Андрей Новак указывает на значительные потери аграрного сектора Украины из-за российского вторжения. Среди основных убытков он отмечает обстрелы сельскохозяйственных земель, потерю активов, блокаду портов, разрушение портовой инфраструктуры и хищение зерна русскими военными.
"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна сои, ячменя и кукурузы в Украине.
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