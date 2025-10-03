Подсолнечное масло осенью — что будет с ценами на продукт

Масло в бутылках. Фото: УНИАН

Неблагоприятные погодные условия грозят не только уменьшением урожая подсолнечника, но и повышением цен на подсолнечное масло. Впрочем, по состоянию на сейчас украинцам не стоит переживать за стоимость этого популярного продукта.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

Что надо знать об урожае подсолнечника в 2025 году

По словам Павла Коваля, по состоянию на конец сентября подсолнечник собирают с задержкой от 10 до 20 дней. Активнее всего аграрии работают в южных и центральных регионах страны.

"Запад, север и северная часть центральных областей, Днепропетровщина, Полтавщина из-за погодных условий и смещения созревания культур к жатве еще не приступили. Плюс погода в некоторых регионах меняется, что тоже повлияет на сроки сбора урожая подсолнечника", — рассказал он.

На уборку урожая повлияла, в частности, холодная весна, из-за чего посевная кампания задержалась. К тому же часть полей пришлось пересевать.

"Но если посмотреть по южным и центральным областям, где уже собирают, то урожайность ниже по сравнению с прошлым годом. И если сравнить с 20 или 25 сентября прошлого года, то мы собираем вдвое медленнее", — отметил аграрий.

Коваль отметил, что в 2024 году урожай составлял примерно 20-21 центнер на гектар. А по состоянию на конец сентября этого года уже собрано 25-26% подсолнечника, урожайность которого составляет от 17 до 17,5 центнера на гектар.

"Точно можем гарантировать одно: масла, несмотря на снижение урожаев, снова в 9, 10, 11 раз будет произведено больше, чем нужно для внутреннего рынка. Если нам надо там где-то 450-500 тысяч тонн, то мы где-то около 5 миллионов тонн произведем", — добавил он.

Аграрий подчеркнул, что пока предпосылок для роста цены на подсолнечное масло нет.

Сколько сейчас стоит масло в магазинах

По состоянию на четверг, 2 октября, как свидетельствуют данные на сайте Минфин, средняя цена на масло составляет 81,6 гривны:

в Auchan — 82,9 гривны;

в Novus — 81,9 гривны;

в Metro — 81,5 гривны;

в Megamarket — 80,3 гривны.

Зато масло Щедрый Дар в украинских супермаркетах продается по таким ценам:

в Auchan — 83,7 гривны;

в Novus — 81,9 гривны;

В гипермаркете Metro масло от этой торговой марки продают по 83,2 гривны.

