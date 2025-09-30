Видео
Цены на важную среди аграриев культуру падают — что происходит

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 06:30
Цены на кукурузу в сентябре — как и почему изменилась стоимость культуры
Поле с кукурузой. Фото: УНИАН

В Украине в сентябре на рынке кукурузы стартовал новый сезон. Так, за 20 дней первого месяца осени было экспортировано всего 20 тысяч тонн зерновой, тогда как в сентябре 2024 года этот показатель был на уровне почти 400 тыс. тонн.

Об этом аграрный специалист Андрей Бут рассказал журналистам 24 Канала.

Читайте также:

Ситуация на рынке кукурузы

Как объяснил Андрей Бут, кукурузу сейчас собирают в южных и центральных регионах страны, тогда как на севере и на западе уборочная кампания буксует. Поэтому рынок и в дальнейшем будет нестабильным, особенно если уборочная кампания снова затормозится из-за осенних дождей.

"На сейчас прогноз на две недели не показывает значительных осадков на территории Украины, однако если они появятся — экспортерам точно это не понравится", — пояснил Бут.

В целом, по его мнению, в основных регионах "Украинского кукурузного пояса" погода в течение важных периодов вегетации будет способствовать сбору урожая.

Сколько стоит тонна кукурузы

По состоянию на вторник, 30 сентября, как свидетельствуют данные на сайте Tripoli.land, цена на тонну кукурузы установлена на уровне 8 883 грн.

null
Тонна кукурузы в последний день сентября стоит более 8 тыс. грн. Скриншот: Tripoli.land

Самая высокая цена на кукурузу была в пятницу, 26 сентября — 8 899 грн за тонну. С тех пор на рынке кукуруза дешевела.

Ранее мы рассказывали, что цены на пшеницу осенью не будут стабильными. Известна причина. Узнавайте также, почему дешевеет рапс.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
