Оплата труда в Украине — на какие доплаты и надбавки имеют право работники в 2025 году

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает предоставление к окладам работников различных доплат и надбавок, связанных с особенностями и условиями труда, их личным вкладом. Известно, на какие выплаты, которые являются дополнительным материальным стимулированием, могут рассчитывать украинцы в 2025 году.

Такое право прописано в статье 97 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Согласно действующим правилам, вознаграждение за выполненную работу в виде заработной платы имеет две составляющие:

Основная зарплата — оплата за выполненную работу в рамках норм труда (время, выработка, должностные обязанности); Дополнительная зарплата — выплаты за работу сверх норм, за трудовые успехи, условия труда, предусматривающие разнообразные доплаты, надбавки, гарантии и компенсации, премии.

Конкретные размеры денежных надбавок и доплат предприятия должны определять самостоятельно, учитывая свои финансовые возможности и производственную необходимость. В коллективном договоре должны быть указаны условия и размеры надбавок и доплат.

Размеры доплат, в частности, за труд во вредных и тяжелых условиях устанавливают на основе аттестации рабочих мест в зависимости от отработанного времени.

Если законодательство предусматривает минимальный размер доплаты, то работодатели не могут выплачивать их в меньшем размере.

Какие надбавки и доплаты предусматривает закон

В соответствии с Кодексом законов о труде, Инструкцией №5, предусматриваются следующие доплаты:

за работу в опасных/вредных условиях труда;

за совмещение профессий/должностей, выполнение обязанностей на временной основе за отсутствующих работников;

за работу в ночной период времени (ночным считается: с 22.00 до 6.00 утра, оплачивается в повышенном размере);

за расширение зоны обслуживания/повышение объема работ;

за интенсивность выполненного труда;

за руководство бригадой;

за высокое профессиональное мастерство работника;

за классность водителям (для машинистов) транспорта;

за высокие достижения в труде;

за выполнение особо важной работы в конкретный срок;

за знание и использование иностранного языка;

за допуск к гостайне;

за персональные звания служащих;

за научную степень;

за нормативное время передвижения в шахте (руднике) работников, занятых на подземных работах;

за работу на локациях радиоактивного загрязнения.

В то же время к доплатам не относятся дополнительные выплаты в случаях сохранения средней заработной платы и за определенные условия работы (оплата в выходной день, праздничные или нерабочие дни).

Ранее мы писали, что в правительстве анонсировали повышение заработной платы для работников сферы образования в Украине. Ожидается, что выплаты вырастут в целом на 50% в 2026 году.

Также сообщали об индексации зарплаты в октябре 2025 года. В Госслужбе статистики обнародовали Индекс инфляции, от уровня которого зависит возможность осовременивания.