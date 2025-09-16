Зарплаты учителей в Украине — как и когда изменятся их выплаты

Учитель на уроке. Фото: УНИАН

Учителя в Украине начнут получать большие зарплаты. Ожидается, что их выплаты вырастут на 50%, но повышение произойдет не в 2025 году.

Как сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко, пересмотр зарплат в сторону увеличения состоится уже в следующем году.

Как вырастут зарплаты учителей

В своем сообщении Юлия Свириденко отметила, что в проекте государственного бюджета предусмотрено повышение средней зарплаты педагогических работников на 50%. Все будет происходить поэтапно, а именно:

с 1 января 2026 года выплаты вырастут на 30%;

а с 1 сентября — еще на 20%.

Как отмечается на сайте Министерства финансов Украины, в следующем году государство планирует потратить на образование 265,4 млрд гривен. Из этой суммы более 180 млрд гривен пойдет на оплату труда педагогам.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным на кадровом портале Work.ua, учителя 1-4 классов получают в сентябре по 17,5 тысячи гривен. К тому же педагогам, которые ведут уроки в начальных классах, доплачивают за классное руководство.

Ранее мы рассказывали о доплатах, которые положены учителям в 2025 году. Им, например, доплачивают надбавку за выслугу лет. Узнавайте также, какие "оздоровительные" выплаты предоставляют педагогам в этом году.