Новые выплаты на детей до 50 тыс. грн — кто получит с 1 января

Новые выплаты на детей до 50 тыс. грн — кто получит с 1 января

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 08:00
Выплаты на детей по-новому с 1 января — кому предусмотрена помощь до 50 тыс. грн
Женщина с ребенком на руках. Фото: Freepik

С января 2026 года в Украине заработали законодательные изменения, призванные усилить государственную поддержку родителей с детьми и обеспечение условий для возможности совмещения отцовства с работой. Речь идет о запуске новой системы денежных выплат и соцпрограмм.

Вопрос предоставления различных выплат на детей прописан в законе №4681-ІХ, принятом в конце прошлого года.

Новые и расширенные виды помощи на детей в 2026 году

Согласно нормам закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью", предусмотрено действие ряд программ с гарантированием выплат на детей в зависимости от обстоятельств:

  • Выплаты для беременных женщин и рожениц

Помощь будут выплачивать в течение 70 дней до родов и 56 дней после (70 дней в случае осложненных родов или появления двойни-тройни). Женщинам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС — в течение 180 дней отпуска (90 дней до даты родов и 90 дней — после). Размеры будут следующие:

  • неработающим женщинам — 7 тыс. грн ежемесячно;
  • официально работающим — в размере 100% среднемесячного дохода за последний год работы ежемесячно;

Также военным, полицейским и другим спецкатегориям предусмотрено 100% среднемесячного денежного обеспечения ежемесячно.

  • Разовая финпомощь за рождение детей

Женщины начнут получать повышенную разовую финансовую помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка. Если раньше предоставляли сразу около 10 тыс. грн, то с нового года роженицы гарантированно будут иметь право на помощь в размере 50 тыс. грн.

  • "Пакет малыша"

Помощь по программе "Пакет малыша" граждане смогут получить как в натуральной форме, предусматривающей предоставление первоочередных вещей для младенца, или в денежной форме как компенсацию стоимости позиций из соответствующего перечня. Выбор имеет право сделать один из родителей. Такую помощь можно получить с 36 недели беременности или не позднее трех месяцев после появления ребенка.

  • Помощь по уходу до одного года

Ожидается предоставление с нового года ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года в размере 7 тыс. грн. Выплаты будут начислять после завершения отпуска по беременности и родам. В случае наличия у ребенка инвалидности — помощь будут выплачивать ежемесячно в повышенном размере — 10,5 тыс. грн.

  • Финпомощь "єЯсла"

На ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте один-три года "єЯсла" смогут рассчитывать родители или законные представители в случае трудоустройства на полное рабочее время. Размер такой выплаты составит 8 тыс. грн, а в случае наличия у ребенка инвалидности — в сумме 12 тыс. грн.

  • Помощь "єСадок"

Помощь "єСадок" будет предусмотрена для детей в возрасте от трех до шести лет, начиная с 2028 года, в размере 8 тыс. грн. При наличии инвалидности у ребенка — в сумме 12 тыс. грн ежемесячно (до семи-восьми лет). Такую помощь будут давать, если для ребенка не предоставили место в коммунальном детсаду, не обеспечено дошкольное образование по принципу "деньги следуют за ребенком".

  • "Пакет школьника"

В дальнейшем будет действовать единовременная денежная помощь для учеников первых классов под названием "Пакет школьника". Размер помощи не изменится и составит 5 тыс. грн на одного ребенка.

Как получить помощь на детей

В соответствии со статьей 12-5 закона №4681, механизм, условия выплаты и основания прекращения финансовой помощи для детей до достижения ими определенного возраста должен уточнить Кабинет министров.

В частности, порядок и разъяснения должен впоследствии обнародовать Пенсионный фонд, который будет заниматься соответствующим вопросом. Те, кто подпадает под условия, могут обратиться в фонд с полным пакетом документов для детальной консультации.

Ранее мы писали, какие суммы помощи смогут получить приемные родители для детей-сирот с нового года. Размер финпомощи будут определять по обновленной формуле.

Еще сообщалось, что граждане в одном из регионов получат денежную помощь на зиму. Средства предусмотрены на покрытие расходов по отоплению дома, в частности для многодетных семей.





