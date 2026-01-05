Видео
Пенсионеры и не только — кто получит помощь UNHCR Ukraine

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 11:00
Выплаты от UNHCR Ukraine — кто сможет получить помощь в 10,8 тыс. грн в январе
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

UNHCR Ukraine, являющееся представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), открыло регистрацию на оказание финансовой помощи для жителей одной из громад Сумской области. Обратиться за средствами смогут только уязвимые группы граждан, в частности пожилые люди.

Об этом передает пресс-служба представительства в Telegram.

Читайте также:

Кто сможет получить помощь от UNHCR Ukraine в январе

Как отмечается, оформить выплаты от UNHCR Ukraine смогут жители Ахтырской громады Сумской области. Согласно правилам программы, средства предусмотрены для двух групп населения:

  • внутренних переселенцев (при наличии соответствующего официального статуса, полученного не более чем полгода назад, и отсутствии подобной помощи от благотворителей за последние три месяца);
  • беженцев, которые после вынужденного выезда вернулись домой (на основе документа о факте выезда и отсутствия аналогичных выплат за три месяца).

В то же время, необходимо будет иметь доход, не превышающий 5,4 тыс. грн на одного человека, и подпадать под один из критериев уязвимости:

  1. Одинокие мать/отец, имеющие на содержании детей до 18 лет/граждан старшего возраста (от 55 лет);
  2. Люди от 55 лет, которые сами возглавляют домохозяйства;
  3. Одинокие граждане старшего возраста (от 55 лет), которые содержат несовершеннолетних детей;
  4. Граждане с диагностированной инвалидностью/хроническими заболеваниями.

Как подать заявку для получения помощи на Сумщине

Как отмечают организаторы, зарегистрироваться на получение выплат жители г. Ахтырка смогут на 6 января, позвонив по телефону (действует по графику офиса пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Вниманию жителей Ахтырской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ахтырка на 6 января 2025 (вторник). Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Заявителям предоставят по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на каждого человека в домохозяйстве продолжительностью три месяца). Деньги перечислят на банковские счета.

Ранее рассказывали, что в одном из регионов благотворительная организация "Caritas-Spes Kharkiv" предоставит семьям финподдержку. Те, кто пострадал от боевых действий, получат до 43 тыс. грн зимой.

Также писали, что в 2026 году женщинам начнут выплачивать повышенную разовую финпомощь за рождение первого и каждого последующего ребенка. Теперь роженицам гарантированно будут предоставлять 50 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
