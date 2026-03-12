Курс доллара в Украине в 48 гривен — эксперт сказал, насколько реален такой сценарий

Когда остановится доллар — украинцам намекнули, как еще может вырасти курс
Валютный рынок в Украинке сейчас функционирует в режиме напряженности. Но у Национального банка Украины (НБУ), как главного оператор рынка, есть все необходимые инструменты, чтобы "садить" курс в ручном режиме.
Об этом сказал в интервью для Новини.LIVE финансовый аналитик Алексей Кущ.
По словам эксперта, Нацбанк постепенно "сажает" национальную валюту, удерживая баланс между курсовыми показателями и политикой инфляционного таргетирования.
"Я в начале года говорил, что курс будет до 45 гривен за доллар — это базовый сценарий. А отрицательный — это доллар по 47 — 48 гривен", — подчеркнул Алексей Кущ.
При этом существует и катастрофический сценарий, при котором Украина никакой внешней финансовой помощи от международных партнеров не получит. Однако он пока не рассматривается.
Напомним, что с украинцам иногда возникают ситуации, когда им отказывают в обмене иностранной валюты. Самые частые причины — доллары старого образца, с признаками сильного износа или повреждения, или же кассиры в банке или обменнике подозревают, что банкнота может быть фальшивой.
