Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Когда остановится доллар — украинцам намекнули, как еще может вырасти курс

Когда остановится доллар — украинцам намекнули, как еще может вырасти курс

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 23:15
Курс доллара в Украине в 48 гривен — эксперт сказал, насколько реален такой сценарий
Долларовые купюры и пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Валютный рынок в Украинке сейчас функционирует в режиме напряженности. Но у Национального банка Украины (НБУ), как главного оператор рынка, есть все необходимые инструменты, чтобы "садить" курс в ручном режиме.

Об этом сказал в интервью для Новини.LIVE финансовый аналитик Алексей Кущ.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о курсе доллара

По словам эксперта, Нацбанк постепенно "сажает" национальную валюту, удерживая баланс между курсовыми показателями и политикой инфляционного таргетирования.

"Я в начале года говорил, что курс будет до 45 гривен за доллар — это базовый сценарий. А отрицательный — это доллар по 47 — 48 гривен", — подчеркнул Алексей Кущ.

При этом существует и катастрофический сценарий, при котором Украина никакой внешней финансовой помощи от международных партнеров не получит. Однако он пока не рассматривается.

Что еще стоит знать

Напомним, что с украинцам иногда возникают ситуации, когда им отказывают в обмене иностранной валюты. Самые частые причины — доллары старого образца, с признаками сильного износа или повреждения, или же кассиры в банке или обменнике подозревают, что банкнота может быть фальшивой.

Ранее мы рассказывали, как может измениться курс евро в Украине. В 2026 году показатели гривны относительно европейской валюты постоянно росли. Также писали, как выгодно обменять 10 000 грн в Украине. Эксперты считают, что лучший вариант — диверсифицировать портфель, то есть поделить средства и вложить в разные инструменты.

курс валют курс гривны гривна курс доллара доллар
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации