Курс доллара в Украине в 48 гривен — эксперт сказал, насколько реален такой сценарий

Долларовые купюры и пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Валютный рынок в Украинке сейчас функционирует в режиме напряженности. Но у Национального банка Украины (НБУ), как главного оператор рынка, есть все необходимые инструменты, чтобы "садить" курс в ручном режиме.

Об этом сказал в интервью для Новини.LIVE финансовый аналитик Алексей Кущ.

По словам эксперта, Нацбанк постепенно "сажает" национальную валюту, удерживая баланс между курсовыми показателями и политикой инфляционного таргетирования.

"Я в начале года говорил, что курс будет до 45 гривен за доллар — это базовый сценарий. А отрицательный — это доллар по 47 — 48 гривен", — подчеркнул Алексей Кущ.

При этом существует и катастрофический сценарий, при котором Украина никакой внешней финансовой помощи от международных партнеров не получит. Однако он пока не рассматривается.

Что еще стоит знать

Напомним, что с украинцам иногда возникают ситуации, когда им отказывают в обмене иностранной валюты. Самые частые причины — доллары старого образца, с признаками сильного износа или повреждения, или же кассиры в банке или обменнике подозревают, что банкнота может быть фальшивой.

Ранее мы рассказывали, как может измениться курс евро в Украине. В 2026 году показатели гривны относительно европейской валюты постоянно росли. Также писали, как выгодно обменять 10 000 грн в Украине. Эксперты считают, что лучший вариант — диверсифицировать портфель, то есть поделить средства и вложить в разные инструменты.