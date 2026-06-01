Налоговая взялась за карточные переводы: когда могут арестовать счета

Налоговая может рассматривать банковские переводы граждан как доход и доначислять соответствующие налоги - налог на доходы физических лиц и военный сбор. Сумма получается немалая, иногда даже сотни тысяч гривен. Худшее, что можно сделать - это проигнорировать требование, ведь деньги у вас все равно заберут.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Богдана Янкив.

Откуда берется долг

Есть два основных варианта:

Вы сами задекларировали налог, но не заплатили его вовремя.

Налоговая после проверки решила, что у вас был доход (например, P2P-переводы) и доначислила налоги.

Во втором случае налоговая часто опирается на данные банков и информацию, которую получает от НБУ. Если объяснений нет - выписывают налоговое уведомление-решение.

Как только сумма не уплачена вовремя, она становится налоговым долгом.

Что происходит дальше

Далее запускается механизм взыскания. И он может быть разным.

Упрощенное взыскание без суда

Иногда налоговая может списать деньги без суда. Но это работает не всегда.

Такое возможно, если:

вы сами подали декларацию;

указали сумму к уплате;

не заплатили в течение 90 дней.

В таком случае налоговая принимает решение и запускает списание средств через исполнительную службу.

При этом к долгу добавляется еще примерно 10% исполнительного сбора.

Взыскание через суд

В большинстве случаев, особенно с проверками P2P, работает именно этот вариант.

Как это выглядит:

налоговая обращается в суд;

получает решение о взыскании;

передает дело исполнительной службе;

средства списывают со счетов или взыскивают другим способом.

Без суда в таких ситуациях обычно не обходится, особенно если вы не ФЛП.

Сколько времени есть у должника

После получения налогового уведомления у вас есть определённое время на реакцию.

Обычно:

около 30 дней после налогового требования - до начала принудительного взыскания;

до 90 дней в случае отдельных процедур с задекларированными налогами.

Это тот период, когда еще можно что-то изменить.

Что реально можно успеть сделать

В это время плательщик может:

обжаловать решение налоговой;

подать объяснения или документы;

договориться о рассрочке;

частично оплатить долг;

подготовиться к суду.

Как сообщали Новини.LIVE, пенсионеры могут потерять пенсионные выплаты, если не успеют пройти ежегодную идентификацию. Речь идет о гражданах, которые выехали за границу, или остались на оккупированных территориях. Подтвердить личность можно дистанционно через "Дія.Підпис", по видеосвязи, в дипломатических учреждениях за рубежом или обратившись в местное отделение ПФУ. После прохождения процедуры выплаты возобновят с даты их прекращения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам иногда могут неправильно посчитать страховой стаж, из-за чего уменьшается дата выхода на пенсию или ее размер. Чаще всего проблема возникает из-за ошибок в трудовой книжке или отсутствия части данных в реестрах ПФУ. Также не всегда засчитывают периоды обучения, декрета или работу по договорам. Если есть подозрение на ошибку, нужно обратиться в Пенсионный фонд с документами, подтверждающими стаж.