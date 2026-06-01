Налоговая взялась за карточные переводы: когда могут арестовать счета

Переводы от родственников и друзей: кому налоговая выставит счет
Налоговая может рассматривать банковские переводы граждан как доход и доначислять соответствующие налоги - налог на доходы физических лиц и военный сбор. Сумма получается немалая, иногда даже сотни тысяч гривен. Худшее, что можно сделать - это проигнорировать требование, ведь деньги у вас все равно заберут.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Богдана Янкив.
Откуда берется долг
Есть два основных варианта:
- Вы сами задекларировали налог, но не заплатили его вовремя.
- Налоговая после проверки решила, что у вас был доход (например, P2P-переводы) и доначислила налоги.
Во втором случае налоговая часто опирается на данные банков и информацию, которую получает от НБУ. Если объяснений нет - выписывают налоговое уведомление-решение.
Как только сумма не уплачена вовремя, она становится налоговым долгом.
Что происходит дальше
Далее запускается механизм взыскания. И он может быть разным.
Упрощенное взыскание без суда
Иногда налоговая может списать деньги без суда. Но это работает не всегда.
Такое возможно, если:
- вы сами подали декларацию;
- указали сумму к уплате;
- не заплатили в течение 90 дней.
В таком случае налоговая принимает решение и запускает списание средств через исполнительную службу.
При этом к долгу добавляется еще примерно 10% исполнительного сбора.
Взыскание через суд
В большинстве случаев, особенно с проверками P2P, работает именно этот вариант.
Как это выглядит:
- налоговая обращается в суд;
- получает решение о взыскании;
- передает дело исполнительной службе;
- средства списывают со счетов или взыскивают другим способом.
Без суда в таких ситуациях обычно не обходится, особенно если вы не ФЛП.
Сколько времени есть у должника
После получения налогового уведомления у вас есть определённое время на реакцию.
Обычно:
- около 30 дней после налогового требования - до начала принудительного взыскания;
- до 90 дней в случае отдельных процедур с задекларированными налогами.
Это тот период, когда еще можно что-то изменить.
Что реально можно успеть сделать
В это время плательщик может:
- обжаловать решение налоговой;
- подать объяснения или документы;
- договориться о рассрочке;
- частично оплатить долг;
- подготовиться к суду.
Как сообщали Новини.LIVE, пенсионеры могут потерять пенсионные выплаты, если не успеют пройти ежегодную идентификацию. Речь идет о гражданах, которые выехали за границу, или остались на оккупированных территориях. Подтвердить личность можно дистанционно через "Дія.Підпис", по видеосвязи, в дипломатических учреждениях за рубежом или обратившись в местное отделение ПФУ. После прохождения процедуры выплаты возобновят с даты их прекращения.
Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам иногда могут неправильно посчитать страховой стаж, из-за чего уменьшается дата выхода на пенсию или ее размер. Чаще всего проблема возникает из-за ошибок в трудовой книжке или отсутствия части данных в реестрах ПФУ. Также не всегда засчитывают периоды обучения, декрета или работу по договорам. Если есть подозрение на ошибку, нужно обратиться в Пенсионный фонд с документами, подтверждающими стаж.