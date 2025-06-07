Налоги за онлайн торговлю в 2025 году — кто не будет платить

Человек за компьютером. Фото: Unsplash

В Украине граждан, которые торгуют подержанными вещами на маркетплейсах в интернете, хотят заставить платить налог в размере 10% (где 5% — военный сбор). Кабмин еще в конце апреля 2025 года согласовал соответствующий законопроект, но документ еще должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев не будет платить налог, даже если парламент согласует соответствующее нововведение.

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Как пояснил координатор экспертной группы Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, к изменениям стоит готовиться курьерам служб доставки, водителям или людям, которые предоставляют услуги через сервисы вроде Kabanchik, Bolt, Uber, Uklon и подобные.

"Этот проект коснется только очень отдельных торговых платформ, тех, где торговля происходит системно. Речь идет о Prom, Rozetka и платформах, похожих на них. Там, где серьезные компании или серьезные физические лица торгуют и наторговывают миллионы гривен", — рассказал он.

При этом правительственный законопроект не затрагивает доски объявлений, например OLX. Впрочем, некоторые физлица все же могут попасть под регулирование — если будут крупные продажи на миллионы гривен.

"Под действие такого регулирования могут попасть только те, кто пользуется OLX-доставкой, там, где сервис берет свою комиссию. Но те, кто покупает на платформе просто рекламное место, а дальше указывает свою карточку или счет своего ФОПа и так далее — они вообще не попадают под это регулирование", — подчеркнул Олег Гетьман.

К тому же некоторые категории украинцев, которые продают подержанные вещи на досках объявлений и в интернете в целом, смогут без проблем делать это и в дальнейшем. Речь идет о тех, кто:

осуществляет до трех продаж в год;

получает от продаж до двух тысяч евро в год от такой торговли.

"Для таких людей риска нет и не будет никогда", — добавил эксперт.

Ранее мы рассказывали, что Налоговая служба требует от некоторых граждан явиться в отделения ГНС. Это должны сделать украинцы, которые продают товары в интернете и имеют с этого доходы. Узнавайте также, в каких случаях облагается налогом пополнение банковских карт