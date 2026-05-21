ID-карты некоторым украинцам могут ограничить: о каком условии стоит помнить

Паспорта гражданина Украины нового образца — ID-карты, имеют имплантированные чипы с персональными и биометрическими данными владельца документа. Когда человеку выдают ID-карту, то просят придумать PIN и PUK-коды. Эти пароли лучше хорошо запомнить.

В Государственной миграционной службе (ГМС) рассказали подробнее о назначении PIN и PUK-кодов и о том, как они работают, передает Новини.LIVE.

Для чего нужны ПИН-коды для ID-карты

ID-карту гражданину предоставляют с бесконтактным электронным носителем — чипом. Чтобы получить доступ к информации, которую хранит чип, надо ввести ПИН-1 и ПИН-2 — комбинацию цифр, которую будущий владелец ID-карты придумывает сам при оформлении документа. Эти коды важны, поскольку:

ПИН-1 нужен для идентификации и доступа к данным на чипе;

нужен для идентификации и доступа к данным на чипе; ПИН-2 — для электронной подписи.

Если знать эти коды, то владелец ID-карты может не просить о перевыдаче документа, если, например, сменит место жительства или фамилию.

Что такое ПАК-коды на ID-карте

ПАК-1 и ПАК-2, как пояснили в ведомстве, понадобятся тогда, когда владелец ID-карты несколько раз укажет неправильные ПИН-коды. То есть ПАК-1 и ПАК-2 нужны для разблокировки документа.

Когда ID-карта блокируется и что тогда делать

Полностью ID-карта блокируется, если 10 раз неправильно указать ПАК-коды. Но даже после блокировки документ будет считаться действительным, просто владелец потеряет возможность менять информацию на чипе или просматривать ее.

При этом гражданин может обратиться в любое подразделение ГМС и подать заявление на обмен паспорта, если документ стал непригодным для дальнейшего использования. ID-карта украинцам до 18 лет выдается сроком на 4 года, а с достижением совершеннолетия — на 10 лет.

