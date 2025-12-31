Видео
Главная Финансы Оформление паспортов в Украине подорожает — стоимость в 2026 году

Оформление паспортов в Украине подорожает — стоимость в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 17:35
Стоимость оформления паспортов в Украине вырастет — сколько придется платить с 1 января 2026 года
Паспорт в руках. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" повысит цены на бланки отдельных биометрических документов. В связи с этим возрастет стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное проживание в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Читайте также:

Сколько будет стоить паспорт в форме ID-карты

Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты составит:

  • 618 грн — изготовление в обычные сроки (до 20 рабочих дней);
  • 988 грн — срочное изготовление (до 7 рабочих дней).

Первое оформление паспорта в форме ID-карты, как и раньше, будет бесплатным.

Во сколько обойдется загранпаспорт

За оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с 1 января придется заплатить:

  • 1 147 грн — изготовление в срок до 20 рабочих дней;
  • 1 787 грн — срочное изготовление до 7 рабочих дней.

Стоимость оформления вида на жительство

Иностранцам и лицам без гражданства, которые имеют законные основания находиться в Украине более 90 дней и планируют проживать дольше, надо будет заплатить:

  • 1 140 грн — за оформление временного вида на жительство;
  • 1 235 грн — за постоянный вид на жительство.

В Государственной миграционной службе уточнили, что граждане, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2025 года, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2025, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит немецкий паспорт и какие преимущества дает иностранцам.

Также узнавайте, к каким еще изменениям стоит готовиться украинцам в 2026 году.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
